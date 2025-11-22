El posible cambio de fecha en la Semana Santa y que afectaría también al Carnaval de Cádiz

No es un debate nuevo. El Papa Francisco vino insistiendo en buscar una “fecha común” para que todos los cristianos celebren la Pascua en la misma fecha, pero el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, que se comprometió en su día a preservar la unidad de la Iglesia y cuya conmemoración se ha realizado de forma conjunta por las distinas confesiones cristianas en Madrid, ha puesto de nuevo este tema sobre la mesa.

El obispo auxiliar de Sevilla y presidente de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ramón Darío Valdivia, aseguró esta semana ante los medios de comunicación que la Iglesia católica está abierta a cambiar la fecha de celebración de la Pascua y aceptar la que propongan los ortodoxos, que se rigen por otro calendario. Esto traería consecuencias en la Semana Santa de Cádiz; pero también en el Carnaval gaditano, que hasta ahora sigue las fechas católicas, con el Miércoles de Ceniza como referencia.

La Pascua se celebra el primer domingo después la primera luna llena de Primavera. La Iglesia católica mantiene el calendario gregoriano, lo que mueve una horquilla amplia entre 21 de marzo y mitad de abril. La ortodoxa se rige por un calendario juliano, de los emperadores; lo que provoca la diferencia ya que cada uno hace un cálculo diferente de la duración del año. Normalmente es más tarde y con varias semanas de diferencia, aunque también puede ocurrir, como en este 2025, que coincidan. Esta coincidencia unida a la commemoración del concilio de Nicea ha hecho que se insista en buscar una unión para la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

El obispo auxiliar de Sevilla ha asegurado al respecto que "se está dialogando continuamente" y que "la Iglesia Católica no tendría ningún problema en poder aceptar" la fecha que se proponga. "Plantearía cuestiones difíciles pero no hay un sentido de hostilidad hacia ese punto ni muchísimo menos", ha precisado, porque las diferencias "no son tanto cuestiones teológicas".

Sin embargo, el acuerdo no es nada fácil. Para el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones interconfesionales y el Diálogo interreligioso de la CEE, Rafael Vázquez, el problema del cambio de fecha radica también en que todas las iglesias ortodoxas se pongan de acuerdo en esa fecha, para lo que tendrían que celebrar un Concilio, algo que ve "muy complicado" con la situación actual. "Estamos abiertos a que nos den una fecha pero cuando todos se pongan de acuerdo, porque si lo hacemos solo con una de las iglesias ortodoxas, seguimos con el mismo problema", ha apostillado.

¿Una fecha fija o variable?

Una de las opciones que se han barajado con fuerza en este tiempo es la de otorgar una fecha fija a la Pascua, que oscilaría entre la segunda y la tercera semana de abril -con el Domingo de Ramos siete días antes- algo que más o menos fijaría un calendario uniforme respecto a la Semana Santa, y no con tantas variaciones temporales como es habitual. De hecho, en 2026 la Semana Santa se va a celebrar cercana a esa fecha, del 29 de marzo al 5 de abril. Sin embargo, la de 2027 se iría al 21-28 de marzo.

"Abiertos a que nos den una fecha", ha aseverado el director del Secretariado, Rafael Vázquez, que habló en esta última rueda de prensa por una que varíe cada año porque consideran que "una fija restaría importancia al aspecto novedoso de la Resurrección". Así que ese debate tampoco está cerrado.

Cuando ya en 2015 el papa Francisco expresó este deseo de consenso se barajó que la Pascua de Resurrección fuera siempre el segundo domingo de abril, por lo que el Domingo de Ramos sería el primero, en un intervalo de días que irían del 1 al 7 de abril. Otra opción es que la Iglesia Católica renunciara a su actual calendario de Pascua, y optara por aceptar la fecha que celebran los ortodoxos. Y eso implicaría que la Pascua (y con ello la Semana Santa y la Cuaresma) vería siempre retrasada su celebración unas tres semanas con respecto a las fechas marcadas por el calendario gregoriano, por lo que se descartaría que cayera en marzo en todo caso.

¿Y el Carnaval?

El Gran Teatro Falla durante la final del COAC de 2025. / Lourdes de Vicente

Todo esto, fecha fija u optar con un calendario que la retrase, supondría un cambio en otra fiesta grande de la ciudad como es el Carnaval, que hasta ahora sigue el mismo calendario católico para su celebración. Desde hace un tiempo no son pocas las voces han apostado por establecer una fecha fija para el carnaval gaditano, que ayude a programar un concurso con cada vez más agrupaciones y que cuando la Semana Santa es tempranera, como este próximo año , tiene que empezar apenas terminada las fechas de Navidad. En 2026 el concurso arrancará el 11 de enero pero es que en 2027, si se mantienen los números, tendrá que ser aún antes.

Si la opción aprobada en un futuro fuera que el Domingo de Ramos fuera la primera o segunda semana de abril, el Míércoles de Ceniza (cuarenta días antes del Jueves Santo) se movería entre final de febrero y primera semana de marzo. Se puede tomar como referencia este 2025, cuando el Domingo de Ramos fue el 13 de abril y el Jueves Santo el 17, celebrándose el Carnaval en Cádiz entre el 27 de febrero y 9 de marzo, con una final celebrada en el Día de Andalucía. Sin duda, sería un opción deseable para muchos que plantean que esa efemérides coincida con la fiesta en la calle. Una Semana antes dejaría ese día de fiesta para el segundo fin de semana de Carnaval. Si finalmente ese Domingo se moviera entre el 1 y el 7, la fiesta gaditana se movería de manera oficial a partir de la mitad de febrero.

Si bien, y a pesar de que hubiera cambios en la Pascua o no, existe la posibilidad también planteada de despegar el Carnaval de su concepción, con su fecha cerrada ya indenpendiente de la Iglesia y que quiere que el Carnaval en la calle tenga en cuenta el 28 de febrero para aprovechar mejor la fiesta para la ciudad.