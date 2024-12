Una calle pendiente en Cádiz para Alfonso X El Sabio

El grupo de opinión que han formado los exconcejales de la Democracia de Cádiz no entra en la vorágine de cambios de nombre de calles en la que hace unos años entró el Ayuntamiento. Dicen ser conscientes de que ese no es su papel, además de ser críticos con el modo en que los actuales munícipes vienen sorteando todo lo relacionado con el nomenclátor. Pero en su afán de ser constructivos, sí hay una cuestión en los nombres de calles que creen no sólo adecuado, sino justo, resolver.

Los exconcejales quieren trasladar al Ayuntamiento que se ponga fin al ‘olvido’ al que la ciudad sometió hace años a Alfonso X El Sabio, uno de los grandes nombres de la historia de la ciudad que desapareció del callejero.

Recuerdan los exconcejales que el protagonista de la Reconquista de la ciudad daba nombre a la actual calle Pelota, desde 1855. Pero con la llegada de la Democracia, el gobierno de Carlos Díaz decidió en los años 80 ercuperar el nombre histórico de las calles del casco histórico (Pelota recibe esa denominación desde 1640). “Pero el acuerdo de entonces no fue eliminar a Alfonso X El Sabio del callejero de la ciudad, sino darle otra calle”, explica uno de los portavoces de este colectivo de exconcejales. Es decir, que el compromiso de darle otra calle a este histórico personaje cayó en el olvido. Y así lleva la friolera de cuatro décadas.

Por eso, este grupo de opinión pide al Ayuntamiento que contemple esta posibilidad, esta deuda pendiente, de devolver a Alonso El Sabio (como se denominaba la calle Pelota) al nomenclátor gaditano. “Pero no pedimos que se cambie el nombre de ninguna calle, ni que se elimine a nadie ni nada; simplemente que cuando se pueda, cuando aparezca una nueva calle o haya una oportunidad, que respetemos la historia de la ciudad”, concluyen.