Calachica tendrá el viernes 15 de agosto una jornada gratuita con el concierto de Los Aslándticos, en Cádiz

Calachica continúa anunciando eventos con motivo de su apertura el próximo jueves 14 de agosto, después del éxito de público que asistirá a la jornada inaugural, para la que se han agotado todas las entradas en menos de un día. En este sentido, desde la dirección del multiespacio de ocio, gastronomía y cultura informan de que el viernes 15 de agosto ya tendrá activo todos sus servicios.

Cabe destacar que Calachica es un recinto abierto al público de forma general y solo tendrá un coste el acceso a eventos, conciertos o espectáculos de forma puntual. Así las cosas, desde el viernes 15 se podrá disfrutar de la restauración de forma normal y habitual con los siguientes horarios:

De 11:00 horas a la puesta de sol, en la zona chill out anexa a la piscina (sin acceso a baño) habrá servicio de brunch y bebidas.

En zona piscina (camas y sofás con acceso a baño previa reserva):

De 11:00 a 13:00 horas, carta de brunch .

De 17:00 a 19:00 horas, carta de drunch.

Restaurante: de 13:00 a 16:30 horas y de 19:00 a 00:00 horas

A partir de las 21:00 horas se celebrará lo que en Calachica denominan "culto al sol" y a las 21:30 horas comenzará el concierto gratuito de los Aslándticos.

Desde las 00:00 horas arrancarán las sesiones de Dj de Gala Berral, Adán Bermúdez y Samu Salazar.

"Con esta jornada Calachica refuerza su oferta gastronómica y su posicionamiento como multiespacio de ocio y gastronomía en Cádiz", afirman desde la dirección.

Así será la jornada inaugural del jueves 14 de agosto

Como ya adelantó este periódico, Calachica abrirá sus puertas el próximo jueves 14 de agosto. La ciudad de Cádiz recuperará así desde entonces uno de sus balcones más privilegiados al mar, con unas vistas únicas a la Alameda y a la Bahía en una experiencia pionera de integración del puerto con la ciudad. Se trata de un multiespacio de ocio, gastronomía y cultura con un solárium con camas balinesas al pie de una piscina infinita, sobre una encantadora playita junto a las murallas del siglo XVIII, con una zona de chill out, un auditorio para conciertos y salas para eventos y celebraciones.

El pistoletazo de salida se llevará a cabo con una programación que esboza todo lo que será Calachica. A las 21:00 horas comenzará la apertura con uno de los principales protagonistas del recinto: la puesta de sol. A las 21:30 horas será el turno de Shuarma, vocalista del mítico grupo Elefantes, que dará un concierto en acústico, informan desde la dirección de este proyecto que abandera el productor musical gaditano Omar Osuna, 'padre' también del Bahía Sound.

"A las 23:00 horas se pondrá en escena un show con performance donde se destacarán las virtudes de Calachica. Y a las 00:00 llegará otro de los platos fuertes del día: El gran Carlos Jean pinchará en su tierra, en su casa. A partir de ahí y hasta el cierre, las Djs Magma y Violetta Arriaza serán las encargadas de poner un broche de oro a un día muy especial", adelantan.

Uno de los platos fuertes del recinto será "una propuesta gastronómica única, supervisada por el equipo del Grupo Arsenio. La oferta culinaria gira en torno a una cocina mediterránea con fuerte presencia de producto local que se desplegará en varios espacios diferenciados: un Restaurante Mediterráneo donde disfrutar de "una cocina elaborada y de proximidad, pensada para todos los públicos y con identidad gaditana". El otro es una zona de brunch & tardeo en la que desde las 11:00 horas se ofrecerá un brunch al aire libre en el área del solárium con piscina infinita, "que se transforma en un punto de encuentro tras la sobremesa, con una carta desenfadada y juvenil ideal para relajarse bajo el sol".

Calachica también está pensado y diseñado para albergar eventos y celebraciones, con tres zonas habilitadas. Además, cuenta con un auditorio donde se programarán conciertos, actuaciones musicales en directo y "las mejores fiestas temáticas de la provincia de Cádiz".