Calachica está solucionando los problemas de filtraciones de su piscina

En Calachica, el nuevo local de ocio inaugurado a finales de este verano en Cádiz, en la Punta de San Felipe, se han encontrado con un problema que se localiza en su piscina. Según han denunciado los propietarios de los locales de la planta baja, uno de los grandes atractivos de este establecimiento hostelero está provocando filtraciones a esos locales de abajo. Y los propietarios de Calachica están poniendo soluciones para acabar con este problema.

Así lo ha asegurado uno de los responsables de Calachica, que insiste en que se está "atendiendo la reclamación" por las filtraciones que está ocasionando la piscina. "Pero el proceso para localizar dónde tienen su origen esas filtraciones no es sencillo ni rápido", aclaran, explicando que esos puntos por donde el agua se estaría escapando y estaría llegando a los locales de la plantaba baja se detectan con la piscina llena, utilizando unos protocolos y productos que han encomendado a una empresa especializada.

Es más, aseguran en Calachica que la piscina se ha vaciado ya hasta en dos ocasiones para intentar localizar el origen de la fuga. Y una vez identificado, avanzan que este mismo domingo, último día de noviembre, está previsto que la piscina vuelva a vaciarse por completo, para proceder a la reparación integral durante las próximas semanas y poner fin a los problemas ocasionados.

De este modo, precisan en el local de hostelería de la Punta que desde el primer momento se está atendiendo al problema. Y si los propietarios de los locales afectados han presentado ya hasta tres denuncias en el Ayuntamiento reclamando soluciones, en Calachica también han presentado al menos otros dos escritos en el Ayuntamiento "explicando qué estamos haciendo para dar solución al problema".

En plena antesala de lo que está llamado a ser el arreglo definitivo de este problema de la piscina, los responsables de Calachica quieren precisar que las filtraciones, en cualquier caso, son "leves" y que en ningún momento está impidiendo a los locales de abajo mantener su actividad abiertos al público. De hecho, informan que asumieron una actuación provisional en uno de los locales donde la filtración sí era algo más notoria para que ese agua no cayera dentro del local sino que se desplazara a otro punto localizado que no afectara a la actividad hostelera.

De igual modo, se explica que esas primeras filtraciones provocadas durante las obras en el paseo superior, cuando hubo que levantar la tela asfáltica coincidiendo con uno de los picos lluviosos que tuvo la ciudad en el otoño de 2024, fueron atendidas por los mismos responsables de la obra, en el deseo de no afectar la actividad de estos hosteleros vecinos de Calachica.