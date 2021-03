La cafetería del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, en concurso de acreedores

La sociedad que gestiona la cafetería del Hospital Puerta del Mar de Cádiz se ha declarado en concurso de acreedores y se encuentra ante el riesgo de una posible liquidación, si el administrado concursal designado por el Juzgado no es capaz de alcanzar un convenio aceptable con los acreedores. "Si ello sucediese, la cafetería tendría que cerrar y sus 25 trabajadores se verían empujados al desempleo por culpa de la política de boicot y estrangulamiento económico impulsada por la dirección de nuestro hospital", sostienen las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT del hospital en un comunicado.

Desde estos sindicatos recuerdan que poco antes del pasado verano, la Dirección-Gerencia del centro cerró la cafetería interior (la del personal del hospital) para ubicar allí una cocina provisional, mientras se realizaban las obras de renovación en el servicio de cocina de la planta sótano, que duraron casi 6 meses. Durante todo ese tiempo, la prestación del servicio de cafetería al personal se traslado a la cafetería exterior del hospital, que era, hasta entonces, la cafetería de usuarios y familiares de pacientes; y estos fueron trasladados a una terraza habilitada en el exterior.

Todo esto ha supuesto una disminución de ingresos, por el cierre de una de las cafeterías y la reducción de clientes, al no soportar el frío y el viento en la terraza exterior.

"Para tranquilizar a los 25 trabajadores de la plantilla de cafetería, la dirección del hospital manifestó en su día que al acabar el verano, cuando finalizase la obra de cocina, les devolverían las instalaciones de la cafetería interior para volver a abrirla e, incluso, al parecer, llego a firmarles comunicación garantizando lo anterior", manifiestan desde Autonomía Obrera y CGT, añadiendo que hasta ahora, la cafetería interior sigue cerrada "y los 25 trabajadores de cafetería estrangulados cada vez más por las deudas, hasta el punto de tener que solicitar directamente ante el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz la declaración de concurso de acreedores. Una decisión dramática y difícil de adoptar, pero que se veían obligados a emprender por la falta de soluciones desde la dirección gerencia del hospital".

En este sentido, detallan que la Dirección del centro "no ha dejado de cobrarles puntualmente el canon ni una sola vez desde el principio de la pandemia (3.200 euros todos los meses), cuando en otras administraciones y centros sí se ha hecho". Lamentan que "no han perdonado siquiera el canon correspondiente a la cafetería interior que le han quitado desde junio, es decir, el hospital les cobra por algo que en realidad no les cede. Tampoco han aceptado las leves subidas de precios para el personal que se le han planteado para igualarlos a los existentes en las cafeterías de otros hospitales de la provincia".

Critican que sólo les abonen 6 euros (más IVA) por cada menú que sirven al personal de guardia, "pero, a cambio de tan exigua cifra, les exigen a la cafetería que utilice productos de primerísima calidad para elaborarlos. Y tacañean todos los meses con el pago de esos menús para el personal de guardia (unos 6.000 euros por semana), retrasando su pago y restando de su cuantía el importe de canon que les siguen exigiendo sin consideración alguna".

Ante esta situación, desde las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT exigen "que se vuelva a abrir urgentemente la cafetería interior de nuestro centro, de forma que la exterior pueda volver a utilizarse en su totalidad por usuarios y acompañantes; que se condone el cobro del canon a la empresa de cafetería hasta que no logre salir de la grave situación de desequilibrio económico por la que atraviesa; que se adopten todas las medidas que resulten necesarias para garantizar la viabilidad de los 25 puestos de trabajo de la cafetería y que se pongan inmediato fin, en definitiva, a la estrategia de estrangulamiento económico que se viene practicando contra el personal de la empresa de cafetería del hospital Puerta del Mar".