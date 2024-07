Cádiz, la "aldea gala" donde se vive muy bien en plena ola de calor en el resto de España

¿Va a hacer calor en Cádiz? "Un amplio anticiclón en niveles medios y altos, situado en estos momentos en el interior de Argelia, se intensificará y extenderá durante los próximos días hacia el oeste, induciendo así un flujo de componente sur, que introducirá, sobre la Península y Baleares, una masa de aire muy cálido, seco y estable. La presencia de esta masa de aire, junto con la elevada insolación asociada a una situación de gran estabilidad atmosférica, provocará un ascenso generalizado y progresivo de las temperaturas".

Así comienza el último aviso de alerta por altas temperaturas lanzado esta semana por la Agencia Estatal de Meteorología y que sitúa para hoy, jueves 18 de julio, el inicio de un pico térmico que alcanzará su día álgido mañana viernes. Indica la AEMET que ñasas zonas más afectadas serán la mitad sur y el cuadrante noreste de la Península, donde se espera que desde hoy se superen de forma bastante generalizada los 38 grados, alcanzando los 40-42 grados en zonas de los valles del Guadiana, del Tajo y del Ebro; e incluso los 42-44 grados en el valle del Guadalquivir. El día álgido de este episodio será el viernes 19, cuando los valores superiores a los 40 grados.

Con tantas alertas, con tantas conexiones en directo de los Telediario con Córdoba o Sevilla con los reporteros pasando calor, en Cádiz capital parece que se vive en la aldea gala de Asterix, como en un mundo aparte rodeados de ciudades y pueblos con el aire acondicionado puestos 24 horas al día para poder sobrevivir.

Las previsiones de la AEMET para la ciudad en esta primera ola de calor son elocuentes. Frente a los 40 grados que se van a superar en medio país, la máxima prevista para este jueves se queda en 33 grados, y baja a 32 el viernes. En Arcos se anuncian entre 41 y 43 grados (la más alta de la provincia), y al otro lado de la Bahía El Puerto apunta a 37 y 36 grados en estos dos días, mientras que Jerez superará los 40.

Es decir, que casi fresco en la Tacita de Plata.

Lo cierto es que con esta previsión nos quedamos aún muy lejos del récord de temperatura alcanzado en Cádiz ciudad desde que la AEMET tiene datos oficiales. Fue el 19 de agosto de 1982, cuando el termómetro marcó 43 grados. La mínima más alta se alcanzó el 26 de julio de 2004, con 28,8 grados. Este jueves y mañana la previsón nos da 22 y 23 grados.

Cádiz, estación veraniega

Con todo, hay que reconocer que superar en dos o tres grados la treintena es una temperatura razonable para las estadísticas de Cádiz. La media para el mes de julio, según la agencia oficial, se queda entre 21,4 grados de mínima y 27,2 grados de máxima. Por comparar, son cerca de 6 grados menos que las medias en Jerez.

El escaso rigor del verano gaditano aún no se ha sabido "vender" en el exterior, hasta el punto que turistas que visitan la ciudad en estas fechas se marchan destacando la temperatura ideal de Cádiz.

Hace ya setenta años, cuando el cambio climático aún no era noticia, el periodista Francisco Rodríguez Plaza, natural de Burgos pero afincado en nuestra ciudad desde 1946, editó la revista 'Cádiz, estación veraniega', con la que pretendía vender las virtudes del estío gaditano.

"El verano gaditano no es caluroso. Las calles y las casas de Cádiz son, además las mejor preparadas de España para amortiguar y paliar lo rayos de sol (entonces extramuros aún estaba iniciando su urbanización). No hay una noche que no sea deliciosamente fresca y encantadora. No llueve apenas y los dáis estivales transcurrren totalmente despejados", escribía el periodista en el primer editorial de la publicación, que a los pocos años tuvo su continuidad ya fuera de la temporada de verano con 'Cádiz, estación de invierno'.