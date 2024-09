Cádiz vive un verano "más que positivo", pero sin perder de vista el alquiler turístico

Cádiz/Muy satisfecha con el transcurso de los meses puramente estivales en la ciudad, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandulo, hace un primer balance "muy positivo" del estío gaditano, aunque sin perder de vista "la preocupación" que la convivencia entre alquiler turístico y vivienda genera en los vecinos, y, según lo afirmado, en el propio Consistorio gaditano.

"Si tengo que hacer un balance de cómo ha ido la ciudad en estos meses, puedo decir que hemos vivido un buen verano. De hecho, no algo que aparezca solo sino que la ciudad se ha preparado para ello. Ha tenido una programación muy ordenada, tanto cultural como turística, donde hemos tenido público para todo, para exposiciones, para conciertos, para actividades con niños... Todas repletas", afirma la edil que asegura que "esa oferta ordenada" era "el objetivo" y "la estrategia" que han seguido desde el actual equipo de Gobierno.

Sin embargo, Gandullo no deja de reconocer que existe "una preocupacion" en el aspecto de la vivienda y que, de hecho, el primer edil Bruno García "ha puesto el foco en este tema en el que está trabajando de forma muy intensa". "No me voy a repetir sobre las palabras del alcalde, pero es un asunto que nos preocupa. Estamos trabajando para denunciar y penalizar a las viviendas turísticas ilegales, hemos puesto ese buzón de denuncias, que creo que es muy importante, y ese es un trabajo muy activo que estamos haciendo de la mano de la Junta de Andalucía. Nos preocupa mucho -ha incidido- y vamos a seguir así".

Además, en este primer balance "que se realizará de una forma más objetiva con los datos en la mano cuando termine el mes de septiembre", adelanta, la responsable de Turismo quiere destacar los "indicadores buenísimos" que ha dejado en Cádiz el turismo de cruceros. De esta forma, también destaca "todo el empleo que se genera alrededor de este tipo de turismo" y asevera que la ciudad está en un momento "donde no hay que pensar cómo atraerlos, sino que está viniendo de forma habitual".

Un balance "más que positivo", resume Gandullo que no quiere dejar pasar la oportunidad para enaltecer la reapertura del castillo San Sebastián como "un atractivo fundamental en el verano" tanto para los turistas "como para la gente de Cádiz, que lo ha agradecido muchísimo", declara.