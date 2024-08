Cádiz desde la Torre Tavira en 360º, la cautivadora exposición de Cecilio Chaves

Si le gustan las azoteas de Cecilio Chaves, déjese sorprender en el Castillo de Santa Catalina. El pintor de las alturas ha entregado su alma y destreza artística a la nueva exposición que ha inaugurado en la sala San Nicolás Bajo de la fortaleza gaditana bajo el título ‘360. Cádiz’, que traducido resulta una panorámica de la ciudad visualizada desde la Torre Tavira, el punto más alto del centro histórico, a la que el artista se ha unido para celebrar los 30 años de trayectoria de la Cámara Oscura y de profesión artística, respectivamente.

Cecilio Chaves muestra al alcalde, los concejales y al público su obra

Chaves fusiona en esta muestra “con la que más ilusión he tenido” la experiencia de 30 años en 30 metros de lienzo de pared del histórico castillo con 31 obras creadas en todos los formatos, recreando las cientos de azoteas gaditanas que lucen en el mismo recorrido que ofrece la singular Cámara Oscura, que igualmente sorprende a turistas y gaditanos con sus mágicas visitas de la ciudad.

El artista recrea la panorámica en 360 grados desde las claras del día, las nueve de la mañana para ser exactos, hasta el anochecer. Y desde las primeras azoteas que coronan el caserío en torno al mercado de abastos, “con sus dos grandes torres miradores gemelas”, hasta llegar a la zona del imponente segundo puente y la Catedral, ya al caer la noche.

Las obras que recogen el anochecer en la ciudad / Germán Mesa

Un cautivador políptico que recoge todo tipo de azoteas, con sus antenas y sus tendidos, sus pretiles rojos y paredes blancas encaladas, envueltos en los cielos azules de tonos más blanquecinos de la mañana, pasando por la luz cenital del mediodía “que ha sido un reto porque hasta ahora nunca la había pintado”, hasta desplegar los rojizos y rosáceos del atardecer y anochecer, “que se refuerzan con el juego de luces de la sala”. Un alarde de destreza y dominio técnico que se deshace en cientos de perspectivas desde donde observar Cádiz desde múltiples lugares reconocibles, momentos y con todos sus colores.

“Todo empezó en la presentación del calendario que cada año hace la Torre Tavira, cuando Belén Pérez Dorao explicó que este año cumplían 30 años y se me ocurrió proponerle esta celebración conjunta, pues yo también cumplía 30 años pintando”. Una historia de la que la gerente de la Torre Tavira no dudó en formar parte para unir las espectaculares vistas de la Torre Tavira con la genial interpretación que brinda de ellas el pintor.

El resultado es esta muestra comisariada por Juan José Téllez, que arranca con una composición de fotos del proceso creativo, para continuar en este políptico que ocupa todo el lienzo del fondo de la sala, acompañado de un original plano del lugar, donde se ubican cada una de las azoteas pintadas –“pues es la pregunta que más me hacen”, decía Chaves, para por último recalar en un guiño a la Cámara Oscura de la Torre Tavira, de la que ha creado su propia versión. “Una caja de madera que ofrece una mirilla desde donde observas una pintura de este lugar, de amigos míos a los que fotografié en la Cámara Oscura y luego decidí pintar para que se viera el efecto de la gente que está mirando”.

Un espectáculo audiovisual, pues también suena a Cádiz de fondo, “gracias al trabajo de mi amigo Daniel de Falla, que es técnico sonidista y que vino a la ciudad para grabar el sonido ambiente”, explica de la propuesta expositiva que quisieron descubrir decenas y decenas de amigos y que fue presentada por el alcalde de Cádiz, Bruno García y la concejala de Cultura, Maite Gonzalo, también acompañados por los concejales de la oposición. Tampoco faltó al acto su gran colaborador en Cádiz, Rafael Benot.

Muchos de ellos han sido testigos de la evolución de una trayectoria que alcanza toda su madurez, “me siento pleno, estoy en un buen momento, tranquilo y seguro, y tras todos estos años he aprendido que cada exposición tiene un sentido, es como mejor te lo pasas, buscándole el sentido”. Reconoce que también ha buscado sorprender con este nuevo muestrario al que se ha entregado en cuerpo y alma durante siete meses de trabajo incesante. Un trabajo con el que quiere complacer a su público gaditano y también de otros lugares, “pues me encantaría que fuera itinerante y se viera en otros espacios, y hay disposición por parte del Ayuntamiento de Cádiz en colaborar”. Le gustaría Caixa Forum en Sevilla, ciudad en la que recalará próximamente en la galería Haurie en enero, además de regresar a Vigo en la primavera. Proyectos e ideas no le faltan.