Cádiz tendrá que esperar hasta el 7 de mayo de 2026 para vivir su primer “póquer” de cruceros del año

Según el calendario de escalas de mayo de 2026 facilitado por la Autoridad Portuaria, la primera jornada del año en la que coincidirán cuatro buques de pasaje en el puerto de la Bahía de Cádiz será el jueves 7 de mayo, cuando des primera hora se den cita de manera simultánea el Sea Cloud Spirit, el Mein Schiff Relax, el Arvia y el Exploris One.

Así, la coincidencia se produce desde las 08:00 del 7 de mayo, cuando permanecen en puerto: el Sea Cloud Spirit (estancia 6–7 de mayo, salida prevista a las 19:00 del día 7), el Mein Schiff Relax (llegada 07:00–salida 17:00), y los buques Arvia y Exploris One (ambos programados 08:00–18:00). Ese solapamiento convierte al 7 de mayo en la jornada de mayor concentración del mes y, a su vez, en una de las dos mayores del año si se cuenta con la que también tendrá lugar a principios de junio.

Actividad del inicio de mayo

El mes comienza con actividad elevada: el 1 de mayo coinciden el MSC Meraviglia y el Norwegian Dawn; el 2 hay doble escala con el Sirena y el Le Boréal (que permanece hasta el día 4); y el 3 llega el Explorer of the Seas. El “póquer” del 7 de mayo es, sin embargo, la única jornada con cuatro buques simultáneos en todo mayo, según la programación aportada (28 escalas en total).

Aunque mayo es uno de los meses más intensos de la temporada, la distribución de llegadas y salidas permite que la jornada con cuatro buques sea puntual y manejable desde el punto de vista operativo, ya que el puerto de Cádiz ha demostrado capacidad logística y técnica más que suficiernte para albergar hasta a cinco cruceros e incluso podría llegar a seis contando con el cantil, aún sin uso de la futura terminal de contenedores. Esa coincidencia implicará un pico de visitantes y de demanda de servicios turísticos y logísticos en pocas horas, lo que exige coordinación entre consignatarios, servicios portuarios y operadores locales que, sin duda, dará como nota un sobresaliente alto como suele ser lo habitual. No porque lo diga este periódico sino que la evidencia está en que las navieras siguen contando con Cádiz a la hora de confeccionar sus rutas e itinerarios incluso con dos años de antelación.

Douglas Mawson: su primera escala en Cádiz para el 4 de mayo de 2026

El Douglas Mawson llegará por primera vez al puerto de la Bahía de Cádiz el 4 de mayo dentro de una ruta regional que enlaza Andalucía con Portugal. Se trata de un buque de expedición de última generación, puesto en servicio en 2025, concebido específicamente para navegación en zonas remotas y exigentes. Con una eslora de 104,4 metros, su tamaño relativamente contenido lo posiciona dentro de la nueva generación de barcos boutique especializados en viajes de exploración.

El barco está construido sobre el característico casco Ulstein X-BOW, un diseño que mejora la eficiencia y estabilidad en mares agitados y reduce significativamente el cabeceo, una de las señas de identidad de la flota de expedición contemporánea. Puede alojar en torno a 150 pasajeros, un número reducido si se compara con los grandes cruceros turísticos, lo que responde a su orientación hacia viajes inmersivos, de observación y de naturaleza. El navío cuenta, además, con la certificación de navegación en zonas polares, dispone de embarcaciones auxiliares tipo Zodiac y ofrece espacios como laboratorio, sala de conferencias, miradores panorámicos, jacuzzi y sauna, además de sistemas de estabilización avanzados.

La inclusión de Cádiz en su itinerario forma parte de una travesía prevista entre Sevilla y Portimão, aunque el Douglas Mawson participa durante la primavera de 2026 en programas más amplios que combinan escalas por las Islas Canarias, Madeira, la costa atlántica portuguesa y el Mediterráneo occidental. Su presencia en Cádiz encaja, por tanto, en un tramo intermedio de una ruta de carácter exploratorio que aprovecha los puertos andaluces como puertas naturales entre el Atlántico y el Mediterráneo.

Harmony of the Seas: primera escala el 13 de mayo de 2026

El segundo estreno del mes será el del Harmony of the Seas, según las previsiones que ofrece la propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en su página web, que el 13 de mayo hará escala por primera vez en Cádiz dentro de una ruta que conecta Málaga con Lisboa. El barco, perteneciente a Royal Caribbean, forma parte de la prestigiosa clase Oasis, la serie de cruceros más grandes del mundo. Fue entregado en 2016 por el astillero francés Chantiers de l’Atlantique y desde entonces se ha consolidado como uno de los iconos de la industria turística mundial.

El aumento de la población flotante en la capital es ostensible cuando llegan varios cruceros a la vez al puerto de Cádiz / Jesús Marín

Con 362 metros de eslora y un arqueo que supera los 226.000 GT, el Harmony of the Seas ofrece una capacidad de varios miles de pasajeros y está concebido como un complejo vacacional flotante. Entre sus instalaciones más conocidas figuran el AquaTheater, los simuladores de surf FlowRider, el tobogán “Ultimate Abyss” —uno de los más altos instalados en un crucero—, así como una colección de barrios temáticos, espectáculos, restaurantes especializados y amplias zonas familiares. Su presencia en Cádiz supone la llegada de uno de los mayores cruceros que pueden operar en aguas españolas.

La escala del 13 de mayo se enmarca en los itinerarios que Royal Caribbean programa por el Mediterráneo occidental, en los que Cádiz suele figurar bajo la denominación de “Seville (Cadiz)”. En estos recorridos, el puerto gaditano se integra generalmente entre Málaga y Lisboa, y con frecuencia forma parte de rutas más amplias que enlazan Barcelona con puertos portugueses o incluso con travesías transatlánticas. La llegada del Harmony of the Seas confirma la creciente presencia de grandes unidades de cruceros en la bahía y refuerza la proyección internacional del puerto.

Cádiz encarará un intenso junio con hasta 34 escalas y un nuevo póquer” de cruceros

El puerto de la Bahía de Cádiz volverá a registrar en junio de 2026 una de las jornadas más fuertes de la temporada con la coincidencia de cuatro cruceros el martes 9, según la programación oficial de escalas ofrecida por la APBC. Ese día harán escala el Sphere Class TBA, con sus 345,5 metros de eslora; el Harmony of the Seas, uno de los mayores barcos del mundo; el Marella Explorer y el Nautica, que llegarán desde Gibraltar y Málaga, respectivamente. Con estas cuatro operaciones simultáneas se repetirá un escenario que en 2026 solo se producirá en dos ocasiones.

El mes, que suma 34 movimientos de cruceros, alterna grandes buques turísticos con barcos de nicho y de expedición, y confirma la posición de Cádiz como puerto de escala clave en rutas atlántico-mediterráneas. Además de la coincidencia del día 9, junio aporta otro elemento de interés: dos primeras escalas, una de un barco de expedición polar y otra del actual mayor crucero del mundo.

El estreno del Icon of the Seas: el gigante llega el 30 de junio

La otra primera escala del mes será la del Icon of the Seas, confirmado como tal en la programación oficial. Considerado el mayor crucero del mundo con 364,75 metros de eslora, llegará el 30 de junio procedente de Turku, Finlandia, en su ruta hacia Barcelona. La visita del buque insignia de Royal Caribbean supone un hito para el puerto gaditano: se trata de uno de los barcos más innovadores del sector, con capacidad para más de 7.000 personas entre pasaje y tripulación y un diseño orientado al ocio familiar a gran escala.

Su incorporación al calendario de Cádiz sitúa a la dársena andaluza en la hoja de ruta de los megabuques de nueva generación, una línea estratégica que la Autoridad Portuaria busca afianzar mediante la mejora de servicios y la adaptación de sus muelles a grandes esloras.

Un mes diverso en rutas, tamaños y perfiles de pasaje

A lo largo de junio pasarán por Cádiz barcos de muy diferentes categorías: desde los clásicos del segmento premium como el Seven Seas Mariner, el Nautica, el Regatta o el Seven Seas Splendor, hasta los grandes familiares (Arvia, Ventura, Britannia) o los buques de enfoque alemán como Mein Schiff 1 y Mein Schiff 6.

Las rutas que conectan Cádiz en este mes combinan escalas atlánticas (Lisboa, Funchal, Gibraltar, Tánger Med, Portimão) con destinos mediterráneos como Barcelona, Palma de Mallorca o Motril. La diversidad refuerza el papel del puerto como nodo de transición entre ambos mares y como parada habitual en los itinerarios de larga distancia.

Diciembre despedirá 2026 con dos cruceros pernoctando simultáneamente en Cádiz

ElpPuerto de la Bahía de Cádiz cerrará el año 2026 con una imagen poco habitual: dos cruceros haciendo noche al mismo tiempo en los muelles gaditanos. Según las previsiones de la Autoridad Portuaria, estos dos buques serán además los últimos en recalar en la dársena antes de que el calendario de escalas deje paso al nuevo ejercicio. Uno llegará el 30 de diciembre y no marchará hasta el 31 y el otro, entrará el 31 y no se irá de Cádiz hasta Año Nuevo de 2027.

La coincidencia de ambas pernoctaciones otorga a la despedida del año un carácter especial, ya que no es frecuente que dos cruceros permanezcan atracados casi de forma simultánea durante toda la noche. Este tipo de operaciones implica un flujo económico más notable en la ciudad, al ampliarse las horas de estancia del pasaje y multiplicarse las posibilidades de consumo en restauración, comercio y ocio nocturno.

La doble escala nocturna subraya también la creciente versatilidad del puerto gaditano para atender estancias prolongadas y gestionar operaciones de mayor complejidad logística, un aspecto cada vez más valorado por las navieras en sus rutas invernales. Con este cierre singular, Cádiz despedirá 2026 reforzando su imagen como puerto fiable y atractivo incluso en los meses tradicionalmente más tranquilos del tráfico crucerístico.

La APBC informó recientemente en una nota que las pernoctaciones de cruceros en Cádiz han crecido un 11,8 % respecto a 2024.

Ese aumento no solo refleja un mayor número de barcos que optan por pasar la noche en puerto — en lugar de entrar y salir en el mismo día — sino también una evolución del perfil turístico: barcos con itinerarios más largos, cruceros de lujo o de estancias prolongadas, o programas de “mini-crucero + ciudad” que benefician tanto a las navieras como a Cádiz.

La APBC dijo alto y claro que prevé que en 2026 el número total de escalas rondará las 382 llegadas — 337 confirmadas más unas 45 correspondientes al pequeño crucero de lujo Belle de Cadix, que pernocta en la ciudad en el 80 % de sus visitas.

Según esas estimaciones, las pernoctaciones en 2026 podrían mantenerse en niveles similares a 2025: alrededor de 70 noches de crucero al año.

Por tanto, la coincidencia en diciembre de dos cruceros haciendo noche no es un caso aislado, sino parte de una tendencia en alza que refuerza el papel de Cádiz no solo como escala puntual, sino como puerto de estancia prolongada.