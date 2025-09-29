Del Cádiz Romana a la Sail GP: Cádiz sigue la fiesta

Cádiz está de fiesta todo el verano… y más allá de agosto. Y de septiembre. El final del Cádiz Romana que se despidió oficialmente con un gran espectáculo ante las Puertas de Tierra abre la puerta a los próximos eventos de una agenda cada vez más cargada en el otoño y el invierno gaditano.

El desmontaje estos días de los elementos que han recordado el pasado romano de la ciudad convive con los preparativos cada vez más visibles del próximo gran evento a la vista: la Sail GP que volverá a llenar de ambiente y de actividades las calles de la ciudad este fin de semana. La competición que descubrió Cádiz hace unos años regresa a la ciudad después de que no se disputara el campeonato en 2024.

Desde hace días se está haciendo visible el retorno de la Fórmula 1 de los barcos a Cádiz. Especialmente en el paseo de Santa Bárbara, clausurado mientras se fabrica la grada efímera que acogerá a un máximo de 750 espectadores que podrán vivir la competición en aguas de la Bahía desde un entorno privilegiado. Toda una novedad en esta edición de la Sail GP que, a juzgar por la cantidad de opciones ya agotadas, ha encontrado una buena aceptación entre el público. Y eso a pesar de los precios fijados (a partir de 40 euros).

Aspecto que está cobrando Santa Bárbara para la celebración de la Sail GP este fin de semana. / Jesús Marín

Los tubos de hierro y baldas igualmente metálica van cobrando cuerpo también en el interior del Baluarte de la Candelaria, donde se está construyendo una estructura desde la que podrá seguirse el campeonato este próximo fin de semana. Un descubrimiento, el del paseo superior del baluarte, que no solo repite sino aparentemente mejora infraestructuras en este 2025; y que igualmente parece haber tenido buena acogida entre el público a pesar de los precios de las entradas (de 166 euros).

Estructura que se está instalando en el Baluarte de la Candelaria para la Sail GP. / Jesús Marín

Más allá de estos dos puntos de la Alameda y el Parque Genovés, la Sail GP también es visible en el que será epicentro de la prueba, en el puerto gaditano. En el muelle Reina Victoria se están levantando los hangares donde se afinarán los bólidos marítimos para las pruebas del sábado y el domingo. Unas carpas de grandes dimensiones, una por embarcación y equipo, junto a otros espacios para técnicos y otros servicios.

Trabajos de montaje de la Sail GP en Cádiz. / Jesús Marín

La Sail GP es también visible en muchos anuncios y cartelería repartidos por toda la ciudad. Banderolas que cuelgan en farolas, mupis y paradas de autobús, e incluso algún elemento dispuesto en la vía pública, como un gran cartel en el entorno del nuevo Rectorado de la UCA, anuncian esta edición de la regata que está llamada a reactivar de nuevo el gran ambiente festivo en la ciudad por medio de esa programación complementaria que diseñará el Ayuntamiento y que incluye atractivos como los conciertos del Viento Fest que se celebrarán el sábado arriba de la playa de la Caleta a bordo de un camión-escenario.

La Navidad, más cerca

Y por si el ritmo de la ciudad no fuera suficiente, si el enlace continuos de eventos y celebraciones (del South Series al Cádiz Romano, del Blue Zone Forum a la Sail GP, con el festival de folclore, la fiesta de la Patrona y otras citas recién pasadas o que están por llegar) se quedara corto, la ciudad empieza a ver ya los primeros preparativos de cara a la campaña de la próxima Navidad.

Aunque parezca mentira, en estos días de septiembre están apareciendo los primeros signos del alumbrado que tendrá la ciudad a partir de finales de noviembre o principios de diciembre; una iluminación extraordinaria que repetirá el modelo (como establecía el contrato) del pasado año y que ya está preparando la empresa Ximénez.

Cables en la calle Novena donde colgarán las luces de la próxima Navidad. / Jesús Marín

Esto es visible en algunos puntos del casco histórico donde ya se han dispuesto los cables que soportarán los lumínicos navideños, como por ejemplo ocurre en la calle Nueva o de forma más llamativa en Ancha, que se llenará de guirnaldas de luces. Y también empieza a notarse en plena Avenida principal, donde ya se han marcado los espacios en la acera donde volverán a colocarse los grandes bloques de piedra que soportarán esos arcos que anunciarán la navidad sobre la calzada de cuatro carriles.

El montaje de las luces de Navidad se solapa en Ancha con la retirada de los exornos del Cádiz Romana. / Jesús Marín

De este modo, la ciudad se desviste y guarda en su armario los trajes romanos, al tiempo que saca la gorra para la Sail GP, recuerda los trajes de piconera para el 7 de octubre, piensa en cómo disfrazará este año el puesto de Tosantos y empieza a desempolvar los trajes de pastor, Papá Noel o los Reyes Magos; que ya no quiere que le vuelva a sobrevenir la fecha, como pasaba años atrás. Será por fiestas.