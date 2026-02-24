Cádiz será foro de debate sobre la vivienda social con unas jornadas

La presidenta de Procasa y concejala delegada de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán, anuncia que los días 12 y 13 del próximo mes de marzo Cádiz se convertirá en foro de debate sobre la vivienda protegida social acogiendo unas jornadas sobre ‘La vivienda pública como pilar del estado social: retos emergentes y respuestas innovadoras’.

Estas jornadas se celebrarán en la Casa de Iberoamérica y están organizadas por el Grupo Social AVS (Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo), el Ayuntamiento de Cádiz y la empresa municipal de la vivienda Procasa. Como entidades colaboradoras están Sardalla, La Factoría, Gestión y Consultoría, Prinex, y Auren.

Ana Sanjuán destaca que “se trata de un espacio de encuentro entre profesionales del sector de la vivienda pública y las políticas sociales que nos permitirá compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas poniendo siempre a las personas en el centro”.

Se espera reunir a más de 120 profesionales y entidades que trabajan en el ámbito de la vivienda social, tanto desde el sector público como el privado, y a la ciudadanía en general interesada en esta materia.

En estas jornadas se analizará y se debatirá sobre las políticas públicas de vivienda en los ámbitos europeo, estatal y autonómico con una reflexión sobre la vivienda como pilar del estado social y como garantía de justicia social y cohesión comunitaria.

En el programa se incluyen ponencias y mesas redondas y se abordarán los principales retos de la gestión pública de la vivienda social, como el acceso de las personas vulnerables, los modelos de acompañamiento, la convivencia en las viviendas públicas, la relación entre vivienda y salud mental y la sostenibilidad del parque público.

Visitas técnicas

La concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible señala que dentro del programa “está previsto realizar visitas técnicas a distintas actuaciones promovidas por la empresa municipal de vivienda, Procasa, que permiten conocer sobre el terreno modelos innovadores y el compromiso social y patrimonial que caracteriza a la política pública de vivienda en Cádiz”.

En este sentido, se visitará el Edificio Setenil, un modelo de arquitectura con innovación social destinado al acompañamiento de personas en situación de sinhogarismo, que integra intervención social y solución habitacional como parte de una estrategia integral de inclusión.

Asimismo, está prevista la visita al proyecto de nueva construcción de 53 viviendas de alquiler asequible en la Avenida Marconi, una promoción que responde a la necesidad de ampliar el parque público y facilitar el acceso a la vivienda a familias y personas con dificultades, reforzando el papel de la vivienda pública como herramienta de cohesión social.

El recorrido incluirá también la exposición conmemorativa de los 35 años de arqueología gaditana de Procasa en el Castillo de Santa Catalina, “donde se pondrá en valor la importancia de la historia de la ciudad y cómo la intervención arqueológica forma parte esencial de cada una de las edificaciones que se desarrollan en Cádiz, integrando patrimonio y desarrollo urbano sostenible”, afirma Ana Sanjuán.

En estas jornadas habrá también espacios dedicados a la innovación, la transformación digital y el trabajo en alianzas, favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales desde una perspectiva social y comunitaria.

Políticas de vivienda de Europa, España y Andalucía

La primera de las ponencias abordará ‘Los Planes de Vivienda desde el ámbito europeo, estatal y andaluz’, con la participación de la secretaria general de Housing Europe, Sorcha Edwards; del subdirector general de Políticas y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), Anselmo Menéndez; y con la secretaria general de la Vivienda de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Alicia Martínez Martín.

Posteriormente, se celebrará la ponencia ‘Estado social y democrático de Derecho y Vivienda’, a cargo de José María Escolástico Sánchez.

En esta primera jornada habrá dos mesas redondas. La primera tratará sobre el ‘Acceso de personas vulnerables a la vivienda y modelos de acompañamiento’ y la segunda sobre ‘Convivencia, mantenimiento y vida cotidiana en los parques públicos’.

Ya el viernes 13 comenzará la jornada con una ponencia sobre ‘Jornadas Sociales de Vivienda: la experiencia italiana en el marco de las políticas sociales’, a cargo del presidente de Housing Europe, Marco Corradi.

A continuación, se celebrará una mesa redonda titulada ‘Vivienda y salud mental: una mirada social y comunitaria’, que estará seguida de una ponencia sobre la ‘Inteligencia artificial aplicada a la vivienda: ciudadanía y transformación digital’, a cargo de Maite Arrondo Segovia, consultora en innovación en políticas de vivienda y experta en políticas de vivienda social y transformación digital aplicadas al sector.

Durante esta mañana del 13 de marzo se celebrarán otras dos mesas redondas: ‘Sostenibilidad económica y social del parque público’, y la dedicada a ‘Innovación y alianzas para ampliar el acceso a la vivienda social y asequible. Nuevos modelos residenciales’.

Las jornadas sobre vivienda social en Cádiz culminarán con la lectura de las conclusiones a cargo de los coordinadores del Grupo de Trabajo Social de AVS, Nuria Lambea Llop y José María Escolástico Sánchez y el acto de clausura.