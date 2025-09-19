Cádiz Romana se adentra en el Mercado Central de Abastos con un cortejo y un espectáculo teatral   

El Mercado Central de Abastos será esta edición protagonista de la celebración del programa cultural municipal ‘Orgullos@s de nuestra historia’, centrado en la época romana de la ciudad.

Este espacio, que aglutina la vida comercial y económica de la ciudad, será el centro de atención durante esta semana y contará con una ambientación especial, además de acoger varias actividades durante los días 20, 25, 26 y 27.

Durante estas jornadas, se celebrará un cortejo romano con una decena de personajes de la época romana que recorrerá las calles cercanas al mercado interactuando con el público desde las 12.00 horas. Esta comitiva partirá desde el Palacio de Recaño (Casa del Carnaval) con el siguiente recorrido: Sacramento, Javier de Burgos, Plaza del Palillero, Columela, Plaza de las Flores y el interior del Mercado de Abastos.

Tras una pausa, las personas que se encuentren en el interior del mercado podrán disfrutar del espectáculo teatral ‘Gadea musgades, panem, circus et chicharrones’, que comenzará a las 15.00 horas y tendrá una duración de 30 minutos.

Esta actividad es gratuita y de acceso libre.