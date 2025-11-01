Cádiz es la quinta ciudad con el agua más cara de toda España, según la OCU

Cádiz aparece como la quinta ciudad con el precio del agua más cara de toda España, según los datos recopilados por un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que analiza las tarifas aplicadas en 54 ciudades españolas durante 2025. Por delante solo aparecen Barcelona a la cabeza, seguida de Sevilla, Huelva y Almería, por lo que la comunidad autónoma capitanea los precios más altos por este bien escaso.

El precio del agua a nivel nacional demuestra, por tanto, enormes desigualdades, según este análisis que ha emprendido la OCU, al señalar que un hogar español puede pagar hasta 368 euros de diferencia al año por el mismo consumo de agua (150 metros cúbicos) dependiendo de su lugar de residencia. Barcelona encabeza el ranking como la ciudad con la factura más alta, alcanzando los 516 euros anuales, mientras que Ourense se posiciona como la más económica con apenas 148 euros al año, mientras que en Cádiz capital se paga una media de 446 euros. Esta disparidad responde principalmente a la autonomía de los ayuntamientos para establecer sus propios sistemas tarifarios y de cobro, lo que genera un mapa nacional de precios tremendamente heterogéneo.

En este contexto, Andalucía destaca negativamente al colocar a cuatro de sus capitales entre los diez municipios con tarifas más elevadas. Sevilla ocupa el segundo puesto nacional con un coste anual de 483 euros por hogar, seguida de Huelva en tercera posición (455 euros), Almería en cuarta (447 euros) y Cádiz en quinta (446 euros). El resto del top 10 lo completan Alicante (427 euros), Murcia (426 euros), Bilbao (424 euros), Tarragona (422 euros) y Palma de Mallorca (395 euros).

También revela el estudio que hay 10 capitales de provincia donde no existen estas ayudas para los consumidores vulnerables, entre las que no se encuentra Cádiz. Se encuentran entre las que no hay ningún tipo de descuento o ayuda: Cáceres, Castellón, Gijón, Guadalajara, Jaén, Lérida, San Sebastián, Segovia, Soria y Toledo. En las demás capitales, se conceden con criterios dispares y exigen justificantes que hay que repetir año tras año.

Los factores que determinan el precio

Las enormes diferencias en el coste del agua responden a múltiples factores. En primer lugar, la disponibilidad natural del recurso condiciona las infraestructuras necesarias para su captación, tratamiento y distribución. Las zonas con mayor estrés hídrico, como es el caso de gran parte de Andalucía, requieren inversiones más elevadas en desaladoras, embalses o trasvases, costes que acaban trasladándose a la factura.

Otro elemento determinante es la política municipal en la gestión del agua. Algunos ayuntamientos optan por subvencionar parcialmente el servicio para mantener precios más asequibles, mientras otros aplican el principio de recuperación total de costes. También influye el modelo de gestión elegido (pública, privada o mixta) y la eficiencia de las redes de distribución, ya que las pérdidas por fugas pueden incrementar notablemente los costes operativos.

La estructura tarifaria constituye igualmente un factor clave. Mientras algunas ciudades aplican tarifas progresivas que penalizan el consumo excesivo, otras mantienen sistemas más planos que no incentivan tanto el ahorro. El estudio de la OCU se basa en un consumo estándar de 150 metros cúbicos anuales para una vivienda tipo, lo que permite comparar de forma homogénea los diferentes municipios.