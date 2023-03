Cádiz acogerá la presentación del la nueva edición del Diccionario panhispánico de dudas

En el año 2005 (o sea, vamos para las dos décadas), la ASALE (colectivo que reúne a todas las academias del la lengua española que existen en el mundo) publicó su Diccionario panhispánico de dudas. Lo hizo en papel y en versión digital (Diccionario panhispánico de dudas | RAE). La obra estaba llamada a ser, por su claridad y resolución de las dudas más frecuentes que genera nuestro idioma, un instrumento de especial importancia, de fácil manejo. Para estudiantes, para profesores, para todos los hispanohablantes. Se trataba de una obra global, o sea, si bien en España lo usual es decir, por ejemplo, fútbol (palabra llana), en buena parte de América se pronuncia aguda (futbol). Así con chófer/chofer; cóctel/coctel…: este trabajo incluía todas las variantes aceptadas.

¿Qué queríamos saber si lo correcto es informar de que o informar que…? Pues al DPD y en un minuto, todo claro. Contaba con 7000 entradas, o sea, un material amplio que, desde el primer momento, fue muy usado para la resolución de dudas de naturaleza fonética, ortográfica, morfológica, sintáctica, léxica…

¿Qué ocurrió? Que cuatro años después la RAE publica la Nueva gramática de la lengua española (2009) y, sobre todo, en 2010, su Ortografía de la lengua española, que introduce importantes cambios. Guion ya no lleva acento, como tampoco dio, liais, crio…, la o tampoco cuando va entre números. Del solo, mejor no hablar, se le quita la tilde (salvo en casos de ambigüedad). El Diccionario panhispánico de dudas, de repente, se queda obsoleto, mejor no usarlo porque puede llevar a error. Prosigue estando activo en la página de la RAE, pero con el anuncio de que está en proceso de revisión, una revisión que nunca llegó… hasta ahora.

El miércoles 29, dentro del Congreso Internacional de la Lengua Española, la RAE presentará esta importante herramienta actualizada. Será otro de los importantes hitos del encuentro lingüístico que tendrá lugar en Cádiz. La ciudad se convertirá, de este modo, en sede del renacimiento de una obra que, actualizada, se convierte en una herramienta de primer orden para despejar un número altísimo de las dudas que genera nuestra lengua