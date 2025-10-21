Cádiz es "el peor alumno de la clase", a la hora de poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones, denuncia IU

"La puesta en marcha mal y tarde de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Cádiz por parte de Bruno García va a generar un desastre" en la ciudad. Así de rotundo se manifiesta Izquierda Unida ante el anuncio de que, por fin, el gobierno municipal va a llevar a pleno la aprobación de este plan, esencial en la mejora de la movilidad urbana.

El proceso municipal acumula tal retraso que desde IU se evidencia "que no va a haber ningún periodo de pruebas para la ciudadanía porque su puesta en funcionamiento ha de darse antes de que finalice el año, como ha adelantado el teniente de alcalde de Movilidad, José Manuel Cossi".

En ese sentido, IU afirma que esta forma de proceder forma parte del "desgobierno de Bruno García, que ahora tiene prisas cuando ha tenido durante dos años metida en el cajón la propuesta de Ordenanza y el proyecto para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones que se diseñó por el anterior equipo de gobierno, y que además se mejoró en la Mesa de Movilidad contando con las opiniones de las entidades".

"Esta forma de actuar, imponiendo e improvisando, ha provocado que Cádiz pase de ser referente en esta materia, a convertirse en el ‘peor alumno de la clase", se lamenta desde esta formación, que fue la que, en el anterior mandato, se encargó de dar los primeros pasos para la creación de la ZBE en la ciudad. En este sentido, Izquiera Unida recuerda "el Ministerio de Transición Ecológica señaló el proyecto de Cádiz como pionero y referente a nivel estatal tanto por el diseño como por la ambición para la consecución de los objetivos para una ciudad más amable, segura y sostenible".

En ese sentido, para la formación política, la Zona de Bajas Emisiones se ideó "para ser un instrumento para reducir el tráfico motorizado y en favor del carácter peatonal, amable y accesible del Casco Histórico, pero según parece – y a tenor de las declaraciones anteriores del propio Cossi, en las que afirmó que permitiría el acceso a los turistas sin ningún límite -, la propuesta va a convertirse ‘en otra cosa".

Concluyen desde la formación, que esta propuesta "llega mal, tarde e impuesta y se suma a los proyectos que ya ha desbaratado el Partido Popular en materia de movilidad sostenible, como la reforma de las paradas de bus de la Avenida, el rechazo al sistema de alquiler de bicis o el bloqueo de la reforma de la Avenida de Portugal. Otra muestra de que para el Partido Popular la movilidad sostenible y la accesibilidad son derechos de segunda".