Cádiz suma un nuevo apartamento turístico, esta vez, en la zona de Matadero

Cádiz/En pleno debate sobre la presión turística sobre la ciudad y su complicada relación con la vivienda y el desarrollo de la vida de los gaditanos, este viernes ha llegado a la Junta de Gobierno Local una solicitud para la creación de un nuevo apartamento turístico, esta vez, en el área de Matadero, zona donde se ha apostado por la vivienda social.

Ante este nuevo equipamiento turístico para la ciudad, el alcalde de Cádiz ha querido hacer la distinción, que no siempre queda clara a la ciudadanía, entre vivienda turística (los pisos turísticos, "un servicio" que es el que se está intentando regular desde el gobierno municipal) y el apartamento turístico, "una actividad comercial que, en la actualidad, con las restricciones que existen en el PGOU actual, no podemos prohibir en este espacio desde el gobierno municipal", ha precisado Bruno García sobre una actividad que ya cuenta con unas 40 licencias en la ciudad.

"Existe una cosa que se llaman los actos reglados, es decir, si hay un solicitante de un acto y la normativa se lo permite, yo no puedo ir contra esa normativa, no estoy habilitado para eso", ha insistido García especificando que la solicitud de montar este equipamiento en un bajo comercial de la calle Nelson Mandela es una actividad totalmente legal "con la normativa actual" y que, ha vuelto insistir, "esta licencia no se está dando para una vivienda turística".

"Este apartamento turístico significa una actividad comercial para un bajo comercial, no en una vivienda, esta es la clave", ha aclarado el primer edil que ha subrayado que este apartamento turístico "no ha sustituido a ninguna vivienda". "No estamos utilizando ningún espacio residencial para que se haga un apartamento turístico, por favor, esto es muy importante que se aclare", se ha mostrado, ciertamente, preocupado García ante cualquier sombra de duda.

Con todo, también ha apostillado el primer edil que, en los edificios "tipo AVRA, tipo Procasa", los locales comerciales "están destinados, también, a financiar parte de la actuaciones que permiten la creación de hogares arriba".

Abrir el suelo comercial al uso residencial

La solicitud, y aceptación, de concesión de calificación ambiental para la actividad de apartamentos turísticos y trasteros en la calle Nelson Mandela también ha motivado al alcalde para reflexionar sobre su plan para equilibrar la incidencia de la actividad turística en la vivienda (escasa vivienda asequible) en Cádiz.

De esta forma, ha anunciado que "entre las prioridades" del Ayuntamiento de Cádiz "está modificar el PGOU para que haya más vivienda en la ciudad abriendo el uso del espacio comercial hacia otros usos como el residencial".

"Nuestra idea es que determinados espacios que actualmente están destinados a lo comercial pasen a ser viviendas, con lo que el número de hogares debe crecer", ha explicado el servidor público que asegura que "desde Urbanismo" ya "se está estudiando" la fórmula para hacer viable esta modificación. "Les pongo un ejemplo, hay zonas de la ciudad que son ejes comerciales y actualmente en sus calles aledañas hay bajos que hoy día tienen más sentido que se conviertan en viviendas, pues por ahí queremos ir, digamos que queremos actualizar la situación comercial dándole opción a que se abran a otros usos como el residencial", avanza.

También suma el primer edil la medida ya anunciada de poner el tope del 4% en el número de pisos turísticos en la ciudad. "Nuestro objetivo es bajarlas al máximo y, por los datos que tenemos, estamos actualmente en el 4,23%. Vamos a poner medidas para bajar al 4%, una cifra de un informe anterior a nuestro Gobierno que la señalaba como cifra óptima, y si para el Gobierno anterior era una buena cifra, pues para nosotros también. Así que nuestro objetivo es llegar a ella, ahí, topamos, no se podrá crecer, pero, además, si podemos bajar más la cifra, lo haremos", se compromete adelantando, también, que para alcanzar este objetivo se firmará "en unos días" el ansiado convenio con la Junta de Andalucía.