"En Cádiz necesitamos que se retiren licencias de pisos turísticos ya concedidas"

Protesta por el anuncio de desahucio de María, una mujer de más de 80 años en el barrio de El Pópulo, que al final no se produjo.

Cádiz/Antonio Gallardo, portavoz de la plataforma ciudadana Cádiz Resiste contra la turistificación y en defensa del derecho a a una vivienda digna y asequible para los gaditanos; presidente de la Plataforma de Vecinas y Amigas del Pópulo, uno de los barrios más afectados por la proliferación de pisos turísticos, y afiliado al Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Cádiz ve a todas luces insuficiente la prohibición de la concesión de licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT) que aprobó ayer el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz a propuesta del equipo de Gobierno del PP. Y así la critica de manera contundente en declaraciones a este periódico:

"La actuación del Ayuntamiento de Cádiz frente a las VUT es como un dulce, que no le amarga a nadie, pero es totalmente insuficiente. Necesitamos que no sean solo tres años los que no concedan licencias, sino que profundicen y retiren todas las licencias ya concedidas para que se pueda para dar vivienda de larga duración a los gaditanos y repoblar nuestra ciudad, nuestros barrios, que se están perdiendo", sostiene Gallardo.

"Las inspecciones son casi inexistentes. Hay muchas denuncias de apartamentos turísticos ilegales que no se atienden. Si se hiciese, podríamos recuperar muchísimos pisos, además de las 5.000 viviendas vacías que hay en Cádiz, que pueden ser expropiadas a quienes no alquilen los pisos y puestas en manos de Procasa, o al menos imponerles una tasa que lo penalice. Porque esto es una locura. No hay apenas pisos que alquilar en Cádiz y los que hay están a precios desorbitados. Esto es lamentable para los gaditanos con menos recursos que quieren seguir viviendo en su ciudad. Porque si todo esto sigue así, la población de la ciudad bajará de los 100.000 habitantes y perderemos subvenciones estatales y nos iremos quedando sin muchos servicios esenciales", argumenta el líder vecinal.

"Respecto a Convive Cádiz, deberían hacerse mirar y cambiarse el nombre porque es una falacia. Con ellos no se puede convivir. Ellos son propietarios de 1.248 pisos de los que han expulsado a sus conciudadanos de Cádiz. Sólo quieren inspecciones para acabar con la competencia desleal que le hacen los pisos ilegales. Pero ¿y ellos? ¿no están expulsando gaditanos de la ciudad? Ellos no aportan ningún beneficio a la ciudad. Actúan como especuladores contra sus propios vecinos para embolsarse todo el dinero que pueden. Y esto es una vergüenza y una humillación", concluye Antonio Gallardo.