Cádiz muestra también sus otras artes

Con un taller sobre el procedimiento escultórico comenzó ayer en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz el ciclo ‘Cádiz con Arte’, una iniciativa de esta entidad en colaboración con la Junta de Andalucía y la Real Academia Provincial de Bellas Artes que busca hacer un hueco al talento gaditano en campos como la escultura o el diseño de moda. Antonio Mota, escultor de San Fernando, es el encargado de impartir este taller que hoy tendrá su segunda parte. El ciclo concluye mañana, jueves 13 de febrero, en el Museo Provincial de Cádiz con un desfile de moda en el que se mostrarán las creaciones de los alumnos de la Escuela de Arte de Cádiz.

Académico de número de Bellas Artes ocupando el sillón del también escultor Juan Luis Vassallo Parodi, Antonio Mota es un artista que ha compaginado durante muchos años su labor creativa con la docencia, tanto en la Escuela de Arte de Cádiz, donde impartió modelado y dibujo cuando estaba en el Callejón del Tinte, como en la Escuela de Jerez, donde acabó su carrera tras pasar también por otros centros educativos.

Ahora se dedica exclusivamente a la escultura y tiene palabras de apoyo para el actual rumbo de la Academia de Bellas Artes: “Entre todos, y con los nuevos fichajes, tiene nuevas vibraciones y está funcionando muy bien”.

En ese marco se encuadra el taller que ayer y hoy imparte en Cajasol: “Llevábamos tiempo queriendo dar forma a un taller de esculturas, de retratos, pero el inconveniente que tiene es que la escultura ensucia mucho, que un taller de retratos, de bustos, que sería fantástico, necesita caballetes, muchos kilos y pellas de barro. Todo eso tiene grandes inconvenientes”.

“Entonces -explica Mota-, propuse a Pablo Juliá (presidente de la Academia) hacer un taller de procedimientos escultóricos, con una primera impronta teórica y, después, con una serie de pequeñas actividades con materiales que no sean tóxicos y no ensucien. Vamos a estar dos días en la Fundación Cajasol y, para adaptarnos a sus instalaciones, vamos a utilizar silicona, que no huele y no es tóxica, y resina de poliuretano. Para nada son materiales que vayan a dejar olores”.

Destinado a personas con conocimientos escultóricos previos, pero también a quienes no saben de la materia, el taller de Antonio Mota tiene un objetivo claro: “Consiste en hacer ver, sobre todo a los no iniciados, que la escultura no solo es hacerla, sino que hay que perpetuarla. Se puede hacer una pieza magnífica en barro y si no se sabe ahuecarla, cocerla o no se sabe hacer un molde, se fracasa desde que comienza el intento. Hoy hay materiales nuevos que están al alcance de todos y solo hay que conocerlos. La intención es dar un pistoletazo de salida para que la gente que venga al taller vea nuevas posibilidades y se dé cuenta de que es muy fácil”.

Dentro del ciclo ‘Cádiz con Arte’, ayer fue también el turno de Antonio Campos, de la Escuela de Arte de Cádiz, quien pronunció la charla ‘De lo cultural a lo profesional: cómo el arte transforma habilidades en oportunidades’.

Belén González García-Negrotto, licenciada en Bellas Artes, ofrecerá mañana un taller en el que los asistentes podrán conocer la técnica de la pintura sobre seda. El ciclo concluirá en el Museo de Cádiz, también mañana pero por la tarde, con un desfile de moda protagonizado por los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz, que presentarán sus creaciones más recientes.