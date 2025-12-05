Cádiz inaugura su Belén municipal, costumbrista y nevado

Más de 50.000 personas pasaron la Navidad de 2024 por el Belén municipal, en el edificio propiedad del Ayuntamiento en el número 16 de la calle Ancha, el inmueble que acogió en su tiempo al Rectorado de la UCA. Con esta exitosa premisa han trabajado los miembros de la Asociación Gaditana de Belenistas para mantener el nivel alcanzado y mostrar el buen hacer de este colectivo. El nacimiento se inauguraba oficialmente en la tarde de este viernes y se podrá disfrutar hasta justo antes de la festividad de los Reyes Magos.

Un histórico del belenismo en la ciudad como Antonio Montero es el autor de este Belén, este año costumbrista. “No lleva figuras hebreas sino populares, de la zona”, destaca. Es un nacimiento nevado en el que impera el paisaje, principalmente la vegetación, “con más de 400 árboles en miniatura en el fondo”.

Apunta Montero que es un Belén “que no está cargado de figuras, el misterio de la Natividad y poco más”. Figuras que pertenecen al rico patrimonio de la Asociación y que fueron adquiridas en Hermanos Cerrada, empresa de arte sacro ubicada en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Cuenta Montero que ha trasladado a este Belén la idea que plasmó el año pasado en su nacimiento particular, el que tradicionalmente monta en su domicilio y que tantas veces ha sido premiado en el concurso oficial del Ayuntamiento. También ostenta galardones de nacimientos de entidades, como los que consiguió con el Club Viento de Levante, o un premio nacional de dioramas alcanzado en Vélez-Rubio (Almería). “Soy belenista desde chiquitito. Cuando mi madre se iba a hacer los ‘mandaos’ yo vaciaba el mueble bar, ponía el papel marrón arrugado y las casitas de corcho que vendían en el exterior de la Plaza de Abastos”, relata.

Un hombre contempla el Belén municipal de Cádiz. / Julio González

Dice Antonio Montero que empezaron a elaborar este Belén “tarde”, a comienzos de junio. La falta de un local propio -llevan demasiado tiempo ya esperando la entrega de la nueva sede en las bóvedas en San Carlos- imposibilitaba trabajar con más tiempo. “Aquí en la calle Ancha estamos expuestos al horario del edificio y dependemos del mismo”, aclara.

Unos 100 socios sostienen con sus cuotas a la Asociación Gaditana de Belenistas, que no tiene más ingresos que estos y la venta de Lotería de Navidad. Es una cifra de socios más que aceptable, pero, como tantas tradiciones, el belenismo adolece de relevo. “Y eso que hacemos muchos cursillos para atraer a la juventud, pero es difícil en una ciudad con una fiesta tan potente como el Carnaval, que se lleva la atención de muchos jóvenes”, argumenta.

El Belén municipal se podrá visitar de lunes a viernes de 18.00 a 21.30 horas. En sábados y domingos, las mañanas de 11.30 a 14.00 horas y las tardes de 18.00 a 21.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre abrirá de 11.30 a 14.00 horas, permaneciendo cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero. Montero espera “que se repita el éxito de público del año pasado, porque el sitio, la calle Ancha es de paso, inmejorable”.