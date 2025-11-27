El Belén Monumental ya luce en el Mercado Central de Cádiz

El Mercado Central de la ciudad vivió en la tarde de este jueves el primero de los actos oficiales previos al pregón de la Navidad, pronunciado también este día por Eduardo Bablé, y al encendido oficial del alumbrado extraordinario previsto para esta el viernes. Y lo hizo mediante la inauguración del Belén Monumental que por segundo año consecutivo instala el Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración de Asodemer (Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales).

La empresa Artifex ha sido de nuevo la encargada de su elaboración, ampliando esta vez en cinco metros la instalación -hasta llegar a los 15- hacia la derecha según se entra por la puerta frente al Arco de Garaicoechea, y añadiendo nuevas figuras al Nacimiento.

Al misterio con la Virgen María, el niño Jesús, San José y una pastora, se suman un pastor con sus ovejas y un burro. La escenografía, inspirada en el Arco de los Blanco, del barrio de El Pópulo, se completa este año con un puesto de especias y frutas, siguiendo la decoración la estética de la Plaza de Abastos.

Una de las novedades de esta representación de la natividad es la elevación de la estructura 40 centímetros sobre el suelo, para evitar así daños a causa de los baldeos de limpieza del interior del Mercado Central.

La idea del Ayuntamiento es completar el año que viene este Belén con las figuras de los Reyes Magos de Oriente: Gaspar, Melchor y Baltasar.

Artifex, empresa que dirige el artesano Manuel Jesús Sánchez Parra, ha realizado con esta obra un paréntesis en su trabajo de cara al próximo Carnaval, para el que prepara diversas escenografías de agrupaciones carnavalescas.