Cádiz honra la memoria de dos víctimas de la represión franquista

Este miércoles 29 de octubre, a partir de las 11.30 horas, Cádiz honrará la memoria de dos de las víctimas de la represión franquista en la ciudad. Así, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz enmarcará el acto de homenaje y la entrega de los restos de Juan Diego Cortés Pacheco y Manuel Moreno Cortés a sus familiares.

Más tarde, a partir de las 13.30 horas tendrá lugar el entierro de los restos en el cementerio Mancomunado de Chiclana, donde serán depositados en el Mausoleo de las Víctimas junto a otros restos de asesinados en Cádiz por los golpistas de 1936.

El acto está organizado por la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz. De hecho, ya a mediados del mes de agosto, familiares, representantes de la asociación memorialista gaditana y el teniente de alcalde de Memoria Democrática, Jose Manuel Cossi, se reunieron para ultimar los detalles de este acto.

Esta homenaje es una de las felices desembocaduras del proceso de identificación presuntiva de los restos de asesinados y asesinadas en Cádiz tras el golpe de estado de julio de 1936 enviados, para su análisis, a la empresa Labgenetics y que están dando resultados positivos hasta un 99%.

Las víctimas

Los restos de Juan de Diego Cortés Pacheco fueron hallados en la sepultura nº 28, fila 2ª del Patio 3º, división San Mateo, del cementerio de San José de Cádiz. El hallazgo, del que se informó en julio 2018, se produjo gracias a los trabajos que se venían realizando en el cementerio desde octubre de 2017 por S.O.S Bebes Robados Cádiz. Así, se pudo comprobar como en algunas sepulturas colectivas, bajo los enterramientos infantiles, se conservaban inhumaciones con una cronología más antigua, que podían corresponder a la década de los 30 y 40. De esta forma y a instancia de los familiares del represaliado Juan Diego Cortés Pacheco, se inició la exhumación, ya que su tío-abuelo, asesinado en el foso de la Puertas de Tierra y enterrado el 12 de octubre de 1936, se inhumó en el fondo de la sepultura. Estas sospechas no sólo fueron contrastadas con la localización del cadáver de Juan Diego, sino también con otros dos más que fueron enterrados en la misma fecha en los lugares segundo y tercero, Francisco Cobos Moreno y Rafael Aleo Carrasco respectivamente.

Juan Diego Cortés Pacheco. Había ingresado en la prisión el 2 de octubre de 1936, donde fue sacado el 11, en teoría para ir a la prisión de El Puerto de Santa María. Fue enterrado el 12 del mismo mes tras ser asesinado en el foso de la Puerta de Tierra. Tenía dos hermanos: Enrique con 34 años, panadero afiliado al PCE, que detenido el 10 de agosto acusado de participar en la resistencia y enterrado el 22 del mismo mes; Francisco que no está documentado y solo conocemos informaciones familiares. Juan Diego vivía en la calle San Bernardo 2. También era panadero y había nacido en junio de 1909. Tenía 27 años. Estaba casado con Milagros Muñoz Benítez con la que tenía dos hijos.

En el caso de los restos de Manuel Moreno Cortés, fue en abril de 2021 cuando desde el Ayuntamiento de Cádiz se informó de los primeros resultados de la quinta fase de la campaña de localización y exhumación de víctimas franquistas en el cementerio de San José, que conllevan la excavación arqueológica de las sepulturas colectivas, conocidas como ‘medias sepulturas’. Así, en una de estas sepulturas del patio 3 se localizó a Manuel Moreno Cortés, además de a -según los libros de registro y el contexto arqueológico- Ramón Real Jiménez, José Gutiérrez Braña y Bartolomé García Peña.

Manuel Moreno Cortés. Cadáver encontrado en los alrededores de la Plaza de Toros, enterrado el 28 de septiembre de 1936 en una sepultura sin causa de fallecimiento. Estaba casado con María Paredes Mateos con la que tenía al menos dos hijas, María y Ana. Era trabajador de los Servicios Municipales de Aguas y Electricidad en las acometidas eléctricas del exterior, en redes y acometidas. Había estado entre los primeros despedidos del ayuntamiento en julio de 1936. Ingresó en la prisión provincial el 17 de septiembre y fue sacado el 27 de septiembre para, en teoría, ser trasladado a la prisión de El Puerto.