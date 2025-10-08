Cádiz homenajea con un recital al cantaor Niño de Santa María

Como ya hicieron hace una década dentro del ciclo Cantaores de Cádiz de la A a la Z, desde la Cátedra de Flamencología de Cádiz se vuelve a poner en valor la figura del veterano cantaor gaditano Juan Martín Niño de Santa María, esta vez, con un recital donde diferentes artistas flamencos de la ciudad quieren poner su granito de arena para reconocer la labor del intéprete retirado de los escenarios desde hace muchos años.

En este acto, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre, a las 12.30 horas, en el Centro de Arte Flamenco de la Merced, también se le impondrá la Insignia de Oro de la entidad. A continuación, se celebrará la fiesta flamenca donde han querido participar cantaores, guitarristas y bailaores de diferentes generaciones.

Así, las voces de Manoli de Gertrudis, Carmen de la Jara, María José Fernández, Nani de Cádiz, Pedrín García y Jesús Barrios El Canastero, se pondrán al servicio de este homenaje donde estarán al toque Ignacio Álvarez, Juan Antonio Gómez, Antonio Gómez y José María López Gallardo. La joven Lola Rosendo pondrá el baile con un cuadro artístico que cuenta con los cantaores Emilio Florido y Miguel Rosendo, el toque de Juan Antonio Gómez y Antonio Gómez y las palmas y jaleos de David Gavira, David Serrano y Diego Montoya. Además, se contará con la colaboración especial del Centro de Formación de Flamenco de Pilar Ogalla.

La entrada a este evento es libre y gratuita hasta completar aforo.