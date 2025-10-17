Cádiz vuelve a sumarse a la Fiesta del Cine este noviembre 2025

Los cines de la provincia de Cádiz vuelven a sumarse a la Fiesta del Cine, que este año cumple su XXV edición con cuatro jornadas -lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre- en las que los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3.50 euros por entrada.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzará el miércoles 29 de octubre por Internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en las salas que dispongan quioscos en su los hall. Y, al igual que en los últimos años, ya no es necesario acreditarse previamente para acceder a los premios especiales.

En la geografía gaditana son sus diez salas las que se adhieren a esta propuesta cultural. Es decir, Cineapolis Cádiz Centro (cines del Palillero), MK2 Cinesur Bahía de Cádiz (cines de El Corte Inglés), Cine Yelmo Bahía Sur (San Fernando), Cinemax San Fernando, UCC Multicines Las Salinas (Chiclana), Artesiete Bahía (El Puerto), UCC Cine Jerez, Cine Yelmo Area Sur (Jerez), Cineapolis Al Andalus Sanlúcar, Cine Yelmo Puerta Europa (Algeciras) y Odeon Multicines Bahía Plaza (Los Barrios).

La Fiesta del Cine es un evento organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC, que busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.