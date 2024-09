La verdadera Cádiz Fenicia está en el castillo de Santa Catalina

Cádiz/Si el objetivo de Cádiz Fenicia, que comienza este 13 de septiembre para quedarse hasta el día 22, es poner en valor nuestro pasado y sentirnos orgullos@s de nuestra historia, como reza el programa a cuatro años vista que lo avala, entonces, la verdadera Cádiz Fenicia se asienta en el castillo de Santa Catalina, la casa que acoge una exposición donde se resumen parte importante de 35 años de historia de excavaciones arqueológicas de la época.

Y es que Geografía Islas Gadeiras, templos, dioses, vida y arqueología de Gadir -así se rotula la muestra que se ha inaugurado este viernes- con sus mapas, con sus paneles, con sus fotografías de los restos encontrados, y hasta con las interpretaciones artísticas del mundo fenicio realizada por una serie de artistas, nos sitúa y focaliza en las capas más profundas de nuestra memoria colectiva. Esas que nos asaltan en una popular, que no menos cierta, expresión ("que en Cádiz no se puede levantar una piedra") que se materializa perfectamente en el trabajo de la empresa de vivienda pública Procasa, que levanta casas, sí (quizás no tantas como se necesitan) y a la vez desentierra nuestra historia.

Un trabajo, capitaneado por el arqueólogo Francisco Blanco (omnipresente en los grandes hitos arqueológicos de Cádiz), que se traslada de manera didáctica y pedagógica a la ciudadanía en esta exposición que, aunque localiza de manera general en un estupendo mapa todas las excavaciones en obra pública y privada en las que se han encontrado restos fenicios, se centra en los hallazgos realizados en las obras llevadas a cabo por Procasa desde principios de los 90.

"He querido hacer una pequeña abstracción dentro del complejo abanico de obras que se han hecho a lo largo del tiempo donde han aparecido restos de todas las épocas. Así, primero hice una recopilación de todos los hallazgos fenicios que se han producido en Cádiz a nivel general, en obras privadas y municipales, desde el 76, que fue a partir de un hallazgo fortuito de un particular, hasta la última obra realizada, que está a punto de finalizar, que es la de Marqués de Cropani, 2, que hace muy poco salió el último fenicio", detalla el arqueólogo de Procasa en la inauguración de la muestra presidida por la concejala de Cultura, Maite González, y su homóloga de Vivienda, y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, y que ha contado con la presencia de los artistas plásticos y gráficos participantes en la iniciativa, Arturo Redondo, Miguel Ángel Valencia, Fabio Castro, Gades Aeterna y Loren Roldán.

Con todo, Blanco -consciente de que "todo ese trabajo no cabe en una exposición"- se concentra en las excavaciones realizadas exclusivamente por Procasa, filtrando de todos los hallazgos los pertenecientes a la época fenicia arcaica ("siglo VI-VII, incluso del siglo V), y elevando como paradigmáticas siete intervenciones donde salieron a la luz distintos enterramientos e inhumaciones que son los verdaderos protagonistas de la muestra que se puede visitar en la sala alta San Nicolás del castillo de Santa Catalina.

"Son 7 obras, que forman los 7 paneles principales. Tenemos las más antiguas, que son las de Concepción Arenal fase 1 y 2 (llevadas a cabo por el prestigioso arquitecto portugués Álvaro Siza) en los años 92-94 y 97- 98; también tenemos otra muy interesante en el Barrio (Santa María), en Santo Domingo y Mirador, que son las dos únicas de Procasa en esta zona con elementos fenicios; y luego ya entramos en Extramuros, con los restos aparecidos en las obras del mercado, de la antigua comandancia de la Guardia Civil, las de la calle Trille, Alegría...", reseña el arqueólogo que inserta "unos textos creo que escuetos" y "fotografías, algunos planos, algunos cuadernos excavaciones..." "He intentado hacerlo variado y combinar el trabajo de campo con lo que es el trabajo de laboratorio para que fuera más ameno al visitante", asegura Francisco Blanco, voz más que autorizada de la arqueología gaditana.

Exactamente, las intervenciones que recopila el experto son las realizadas en Concepción Arenal esquina a Botica 28 y 30 (1992-1994); Concepción Arenal esquina a Botica 31 y 33 (1996-1998); calles Trille y Alegría (1997); avenida de la Constitución 1812- Mercado de San Severiano (1999); Mirador 12, 14 y 16 y Santo Domingo 25, 27 (2008-2009); San Severiano, 10 Antigua Comandancia de la Guardia Civil (2010-2017) y la reciente actuación en la obra de Marqués de Cropani 2 (2024).

La interesante exposición, clave para entender qué hay que Gadir bajo nuestros pies (con permiso del propio yacimiento Gadir, Entrecatedrales y Casa del Obispo, entre otros hitos puestos en valor) estará abierta al público en el castillo de Santa Catalina desde el 14 de septiembre hasta el próximo 17 de noviembre "dada la riqueza patrimonial que aporta a la ciudad y con el objetivo de que la conozca el mayor número de personas posible", según asegura la concejala Ana Sanjuán.

Las ilustraciones e interpretaciones de la exposición

Obra de Miguel Ángel Valencia en la exposición ‘Geografía Islas Gadeiras, templos, dioses, vida y arqueología de Gadir'. / Julio González

Este corazón científico de Geografía Islas Gadeiras, templos, dioses, vida y arqueología de Gadir está también acompasado con el impulso del arte.

Así, se pueden ver ilustraciones donde se reinterpretan los templos fenicios de Astarté y Baal Hammon, de los propios dioses a cargo de Fabio Castro, ilustraciones de Arturo Redondo, las instalaciones de Miguel Ángel Valencia basadas en sus investigaciones sobre el alfabeto fenicio y una recomendable escenificación para los más curiosos del mapa del Cádiz actual sobre el que se superpone la geografia de Gadir y dónde estaban situados sus principales templos, enterramientos, el asentamiento o el mismo puerto de la antigua ciudad, según las evidencias arqueológicas encontradas.

Además de esta colaboración con Cádiz Fenicia, Procasa también aporta al festival la conferencia Hallazgos fenicios de las excavaciones de Procasa y la necrópolis de Gadir, que será impartida por Francisco Blanco el martes 17 de septiembre en el Teatro del Títere la Tía Norica (sobre el Yacimiento Arqueológico Gadir) a las 18.00 horas.