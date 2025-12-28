Cádiz despide 2025 con las precampanadas infantiles con un gran espectáculo musical

Las precampanadas infantiles se celebra un año más en Cádiz para que los niños, niñas y familias puedan despedir por adelantado el año 2025. El evento tendrá lugar este lunes 29 de diciembre en la Plaza de San Juan de Dios y contará con un gran espectáculo musical, con un tributo a K-pop, y las tradicionales doce gominolas.

La celebración se desarrollará entre las 18:00 y las 20:00 horas, en un espacio especialmente ambientado para el público infantil y familiar.

El programa incluye un musical protagonizado por personajes infantiles, cantantes y un cuerpo de baile, que incorporará efectos especiales como humo, fuego frío y una sorprendente nevada artificial. Este espectáculo servirá de antesala al momento más esperado, las doce ‘campanadas’ simbólicas con gominolas, que se ofrecerán frente a la fachada del Ayuntamiento.

Este año, diversos personajes de animación serán los encargados de acompañar a los más pequeños durante la toma de las doce gominolas, en una fiesta-cotillón que convertirá la plaza en un escenario lleno de color, música y diversión.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Cádiz invita a las familias a disfrutar juntas de un adelanto festivo de fin de año, pensado para crear recuerdos inolvidables entre los más pequeños.