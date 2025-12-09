"Cádiz se desangra en población al ritmo de la España vaciada"

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, ha anunciado la presentación por parte de su grupo de una moción al próximo pleno del Ayuntamiento relativa a la situación de emergencia demográfica que atraviesa la ciudad. La iniciativa surge tras conocerse los últimos datos oficiales, que confirman que Cádiz ha perdido 1.057 habitantes solo durante el año 2024, una cifra que consolida la tendencia negativa y sitúa a la capital al borde de bajar de los 100.000 habitantes.

Torres ha sido contundente al valorar la inacción del alcalde de la ciudad, Bruno García, y el equipo de gobierno: "Nos aproximamos peligrosamente al cumplimiento del tercer año de mandato de Bruno García y la realidad es incontestable: la sangría poblacional no solo no se ha frenado, sino que se acelera". Y todo esto ante la inacción de Bruno García”

En su moción, el PSOE pone sobre la mesa una radiografía preocupante de la evolución de la ciudad. "En los últimos 30 años, desde 1995 hasta hoy, Cádiz ha perdido 45.000 vecinos. Estamos hablando de cifras que igualan los peores registros de la llamada España vaciada", ha explicado el portavoz socialista.

Óscar Torres ha querido alertar sobre las consecuencias prácticas de esta caída, "bajar de los 100.000 habitantes no es solo un número; supone un golpe directo a las arcas municipales debido a que se produciría una drástica reducción en la aportación de recursos económicos del Estado al Ayuntamiento, lo que se traduciría inmediatamente en menos recursos, menos inversiones y un deterioro inevitable de los servicios públicos que reciben los gaditanos", ha advertido el portavoz.

Ante estas circunstancias, el PSOE insta directamente al alcalde a que abandone la política de "anuncios vacíos" a la que está acostumbrado y ponga en marcha iniciativas efectivas y urgentes que detengan esta sangría poblacional. "No podemos permitirnos ni un mes más de inercia. Cada gaditano que se marcha es un fracaso de gestión del Partido Popular”, ha sentenciado Torres.

Los socialistas exigirán en el Pleno que se articule una respuesta institucional inmediata por parte del equipo gobierno, “el alcalde debe poner en marcha medidas de manera urgente; medidas que, por supuesto, no pueden pasar por repetir el modelo anterior del PP porque ha quedado demostrado que no han dado ningún resultado”, ha concluido Óscar Torres.