Cádiz da su cordial bienvenida a los participantes de la regata Globe 40

“Menos mal que se han acordado de la Bahía”. Era el comentario de una señora que, junto a su pareja, recorría el paseo de Astilleros.

Nada más escuchar esta frase, el alcalde, Bruno García, se acercaba a esta gaditana con vivienda en esa zona de la ciudad, para explicarle todos los entresijos, detalles y actividades de los que podrán disfrutar todos los gaditanos a lo largo de esta semana con motivo de la llegada a Cádiz de la escala en Cádiz de la regata Globe 40.

“Cádiz vuelve a mirar al mar. Y siempre que la ciudad hace esto, sale ganando”. Así decía estos días Bruno García a la vez que enumeraba las muchas actividades paralelas organizadas por el Ayuntamiento y la Diputación.

En representación del ente provincial, su presidenta, Almudena Martínez no quiso tampoco perderse la inauguración de este evento náutico que vuelve a colocar a la provincia de Cádiz en el epicentro de la vela a nivel internacional.

El paseo de Astilleros no tardó en llenarse de numeroso público que no quiso perderse este nuevo evento náutico / Lourdes de Vicente

Y muy presente en este evento, aunque ausente, en este estreno, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, que vuelve a poner a disposición de la ciudad no sólo la lámina de agua sino igualmente todas las infraestructuras portuarias que hagan falta para que esta convocatoria tenga y un feliz y desarrollo y desenlace.

Cierto es que este lunes reinaba un poco el desconcierto. Los primeros en bajar a asomarse al bello balcón a la Bahía fueron los propios vecinos del barrio de Astilleros que son los que mejor aprovechan este singular y poco explotado rincón de la ciudad.

El Ayuntamiento de Cádiz ha organizado numerosas actividades paralelas a la regata Globe 40 / Lourdes de Vicente

“Hemos querido que este barrio se convierta en el escaparate de este evento para que muchos gaditanos que aún no conocen sus vistas y sus paseo puedan comprobar que aquí hay mucho que conocer y que disfrutar”. Bruno García volvía así a realizar una llamada a todos los gaditanos para que se acerquen a disfrutar de este evento para así darle a los participantes de esta emblemática y singular regata la bienvenida que se merecen. Sus organizadores visitaban a mitad de marzo la ciudad para conocer su oferta y sus posibles escenarios y se fueron de aquí enamorados. “Vamos a ver qué tal va este año y nos descartamos que Cádiz vuelva a formar parte de próximos eventos náuticos similares” al que Cádiz va a vivir a lo largo de esta semana, justo hasta el domingo, día en el que las ocho embarcaciones que participan en la Globe 40 vuelvan a salir a la mar para proseguir la competición, esta vez en dirección a Mindelo (Cabo Verde). Este evento deportivo cuenta con seis etapas a partir de la salida de Cádiz y una duración aproximada de ocho meses. Las escalas son:Cádiz, Mindelo (Cabo Verde), Isla Reunión, Sidney (Australia), Valparaiso (Chile), Recife (Brasil) y vuelta al puerto galo de Lorient, desde donde partieron el domingo pasado iniciando así la etapa prólogo que finalizaba ayer.

Sobre las siete de la tarde, el ambiente se fue caldeando y el número de gaditanos que se acercaban a disfrutar de este evento iba en aumento, muchos de ellos atraídos por algunas de las muchas actividades enfocadas, sobre todo, a los niños y niñas. Así, el auditorio de Costa Rica, ubicado en el mismo barrio de Astilleros, se llenó hasta los topes, algo que se espera vuelva a repetirse a lo largo de los próximos días que dure este evento náutico que vuelve a colocar a Cádiz en el núcleo de la vela internacional.