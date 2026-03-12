Cádiz se suma a las concentraciones estatales Parar la Guerra en Oriente Medio

La plataforma Parar la Guerra, que aglutina a diferentes colectivos sociales y culturales, sindicatos y partidos políticos, convoca este 14 de marzo a todos los ciudadanos españoles que rechazan los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán y que suponen "una violación del derecho y la legalidad internacional". En Cádiz, la cita se ha fijado a las 12.00 horas en la plaza de San Juan de Dios.

De esta forma, la capital gaditana se suma al llamamiento en el que participan más de 150 localidades del territorio nacional y que en la provincia también se repetirá en diferentes días en Jerez (13 de marzo, Plaza del Arenal, 18.00 horas) y Algeciras (15 de marzo, Plaza Alta, 12.00 horas).

Así, bajo el rótulo Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar a Gaza, la plataforma que nació el 29 de octubre de 2023 para denunciar el genocidio en Palestina, suma una nueva convocatoria contabilizándose ya siete movilizaciones estatables y ocho manifiesto en su actividad.

Hay que recordar que el pasado 2 de marzo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ya convocó una concentración en apoyo del pueblo iraní tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Manifiesto de Parar la Guerra en Oriente Medio

Este 12 de marzo de 2026 PararLaGuerra.es ha publicado el primer manifiesto Hay que Parar la Guerra en Oriente Medio. No Olvidar Gaza, respaldado por 1.537 firmantes, entre ellos 204 personalidades y 143 organizaciones. Un manifiesto que reza así:

"Rechazamos tajantemente los ataques ejecutados por EEUU e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial.

Condenamos con energía el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses. Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro.

Pero nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes.

Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional.

Y llamamos a toda la sociedad a acudir el próximo sábado 14 de marzo a todas las concentraciones convocadas por la plataforma PararLaGuerra.es en más de 150 poblaciones de todo el país"

Firmas destacadas

Organizaciones firmantes

