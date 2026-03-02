Cádiz se coloca en el puesto 30 en un ranking cultural de ciudades

Cádiz se sitúa en el puesto número 30 entre las ciudades españolas en el ranking cultural que cada año elabora la Fundación Contemporánea mediante una encuesta realizada entre profesionales de la cultura. El Observatorio de la Cultura 2025, que así se llama el informe, sitúa a Cádiz en ese trigésimo lugar con el 3,6% de los votos registrado. La capital gaditana gana cinco puestos respecto a 2024, cuando fue la número 35 con el 2% de los votos, pero aún no mejora el resultado de 2023, con el puesto 28 y el 3,5% de votos. Esta mejoría, eso sí, no se refleja en el listado de las 110 mejores propuestas culturales de España: Cádiz no coloca ninguna; ni siquiera el Festival de Teatro Iberoamericano (FIT), que no aparece en el listado desde que en 2023 se situó en el puesto 94.

Y es que el FIT, que en 2024 vivió un festival de transición tras el cese de su directora por decisión del Ayuntamiento de Cádiz, ha sido la propuesta cultural más votada generalmente desde 2009, año en el que la Fundación Contemporánea comenzó a elaborar este informe. Incluso en 2020 ocupó el puesto 61 en un ranking tan selectivo. La nueva dirección del FIT, estrenada en 2025, tiene por tanto un reto de cara a las próximas ediciones: que el sector cultural español vuelva a considerar al festival digno de estar entre las 110 mejores propuestas culturales del país.

Pero la ausencia de festivales en este ranking (no solo el FIT, sino propuestas como Alcances, el South, Cádiz en Danza e incluso Orgullos@s de nuestra Historia) se compensa con esa leve subida de la ciudad como escaparate cultural, donde aparece por delante de Mérida, que se sitúa en el puesto 31 como ciudad y su festival de teatro en el 20 de las grandes citas, y empatado a votos con Cuenca.

Así, parece que la actividad cultura del Cádiz durante 2025 ha sido considerada por los expertos del país globalmente mejor que la de 2024, aunque todavía inferior a la clasificación lograda en 2023 con el puesto 28.

La paradoja, sin duda, es que ninguna de las citas culturales de Cádiz aparezca destacada en el ranking nacional y, sobre todo, que no esté entre las 15 mejores propuestas de Andalucía, donde el Festival de Cine de Málaga aparezca en un casi eterno primer lugar.

Como se explica en el preámbulo de este estudio, el objetivo principal del Observatorio de la Cultura es “dar visibilidad a una oferta cultural muy amplia, de gran calidad y en constante renovación a lo largo de toda la geografía española, aportando el aval de los profesionales más destacados del sector”.

En cuanto a la metodología, se señala que se ha enviado un cuestionario “a un panel formado por 980 profesionales de nuestra cultura: responsables de fundaciones, directores de museos, teatros, centros e instituciones culturales; editores, productores, promotores, galeristas y responsables de industrias culturales; comisarios de exposiciones, directores de festivales, gestores culturales, artistas y creadores de todos los campos y profesionales del sector, así como responsables de áreas e instituciones culturales de la administración pública central y local. Los responsables de los proyectos reflejados en los distintos rankings de este informe son invitados a formar parte del panel en los años posteriores. En esta nueva edición, el cuestionario ha sido contestado, durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, por 443 miembros del panel (196 mujeres y 247 hombres), de los cuales un 46,3% trabajan en una organización cultural pública, un 36,8% en una organización cultural privada y el 16,9% restante como profesionales independientes del sector”.