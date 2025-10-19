Cádiz clausura el Ocean Hackathon 2025 tras 48 horas de innovación para los océanos

La ciudad de Cádiz ha sido este fin de semana epicentro de la innovación marina y tecnológica con la celebración del Ocean Hackathon® 2025, organizado por CEEI Bahía de Cádiz y el Campus Mondial de la Mer, con la colaboración de la Zona Franca de Cádiz, el programa europeo Interreg Atlantic Area y el proyecto SaferSEA.

Durante 48 horas ininterrumpidas, más de 40 participantes de perfiles multidisciplinares —científicos, ingenieros, programadores, emprendedores y estudiantes— trabajaron en el desarrollo de soluciones digitales y tecnológicas para afrontar los grandes desafíos del océano, desde la gestión de residuos y la detección de vertidos hasta la conservación de ecosistemas marinos y la sostenibilidad portuaria.

Innovar, conectar y proteger el océano

El Ocean Hackathon® Cádiz 2025 ha contado con seis retos oficiales, centrados en ámbitos como la protección del entorno marino, la biodiversidad, la economía azul y la gestión sostenible de recursos costeros.

Durante el evento, los equipos tuvieron acceso a bases de datos marinas, imágenes satelitales y herramientas de inteligencia artificial para diseñar prototipos y modelos predictivos. Además, recibieron el apoyo de un equipo de mentores especializados en datos, medio ambiente, sostenibilidad, comunicación y emprendimiento, que acompañaron el desarrollo de cada proyecto.

Un proyecto gaditano competirá en la final internacional en Brest

Durante el acto de clausura, el delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, destacó su "satisfacción" por cómo se ha ido celebrando durante este fin de semana esta nueva edición del Ocean Hackathon. "Ha sido muy ilusionante ver cómo todas las personas integrantes de los equipos han participado en los retos durante estos días, con el ánimo y el empuje de poner sobre la mesa proyectos altamente innovadores que dieran solución a los seis retos planteados", dijo además de dar la "enhorabuena" a todos los equipos participantes, a CEEI Bahía de Cádiz "por su apuesta por seguir tejiendo alianzas para crear oportunidades y atraer talento en torno al sector azul; y, especialmente, a los premiados por su magnífica labor y aportación en este ámbito. Todo nuestro apoyo para la gran final mundial del 2 de diciembre en Brest”.

Por su parte, el director-gerente de CEEI Bahía de Cádiz, Miguel Sánchez-Cossío, puso en valor “el talento y la creatividad demostrada por los equipos participantes, que han afrontado retos reales relacionados con el entorno marino utilizando datos, tecnología y visión estratégica”.

Sánchez-Cossío subrayó además que “el Ocean Hackathon® consolida a Cádiz dentro de una red internacional que comparte un propósito común: innovar, conectar y proteger nuestros océanos”, y agradeció “a todas las personas y entidades que hacen posible este encuentro, así como a los mentores, promotores de retos y participantes, que son el motor que da sentido al evento”.

El jurado otorgó el primer premio al equipo Ocean E-Clean, con una solución autónoma y circular para responder a derrames de hidrocarburos en puertos y zonas costeras, que representará a Cádiz en la final internacional de Brest.

El segundo premio recayó en BlueShield, mientras que el tercer premio fue para Data-Alga-Cycle, ambos reconocidos por la calidad técnica y el impacto medioambiental de sus propuestas.

El jurado compuesto por Miriam Almagro, responsable de Proyectos y Consultoría de CEEI Bahía de Cádiz; Fina Sevillano, técnica de Blue Core – IncubAzul y Victor Sáenz, CEO de Mowomo, seleccionó al equipo ganador, que representará a Cádiz en la Gran Final Internacional del Ocean Hackathon® 2025, que se celebrará el 2 de diciembre en Brest (Francia) junto a las demás sedes internacionales.

La edición gaditana ha vuelto a consolidarse como una de las más activas y participativas de la red internacional del Ocean Hackathon®, reafirmando el compromiso de la provincia con la innovación sostenible y la protección del océano.