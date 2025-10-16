El director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de la Junta visita la Zona Franca de Cádiz

Una imagen de la visita del director general de Pesca de la Junta de Andalucía a la Zona Franca y al nuevo edificio de Zona Base Incubazul.

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha recibido este jueves en la sede social del Consorcio al director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Carlos Aldereguía, después de que iniciaran contacto en la pasada Feria Conxemar 2025 de Vigo a la que ambos asistieron en representación de sus respectivas administraciones.

Durante el encuentro, González ha expuesto al representante del Gobierno andaluz las líneas de trabajo de la Zona Franca, el nuevo modelo de industria 4.0, más innovador y comprometido con el medioambiente, con actuaciones como la incubadora de Economía Azul, Incubazul, y el ZF Blue Core, el vivero de empresas 4.0, el nuevo proyecto que está desarrollando la Zona Franca de Cádiz.

Precisamente, el director general de Pesca ha conocido también Zona Base Incubazul, el edificio de contenedores marítimos reciclados inaugurado recientemente y que será la sede definitiva de la incubadora, una construcción icónica, de gran originalidad y emblema de sostenibilidad y emprendimiento. Aldereguía ha recorrido el edificio, que está ubicado en el polígono exterior de la Zona Franca y pretende ser revulsivo de la regeneración de toda esa zona industrial de la ciudad de Cádiz.

Fran González ha explicado al director general de la Junta la actividad creciente de la Zona Franca de Cádiz y la reciente implantación en el recinto fiscal de empresas importantes de corte innovador que están ocupando el suelo que ocupó la antigua Altadis, como Dragados Offshore, añadiendo que además se está produciendo un creciente interés por las instalaciones de firmas vinculadas a la economía circular, cuyo número ya asciende a 80.

Carlos Aldereguía ha podido conocer de la mano de Fran González el nuevo edificio, inaugurado hace un mes por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y ha recorrido sus instalaciones de vanguardia, con grandes espacios libres y comunes para el fomento del nerworking y el intercambio de experiencias, y ha podido constatar la innovación y el confort de que se ha dotado a esta construcción de tres plantas y la baja, que incluye un auditorio para celebración de eventos, salas de coworking, salas de reuniones y formación, oficinas y laboratorio tecnológico.

La visita de Carlos Aldereguía se ha completado con un recorrido por las instalaciones que Petaca Chico tiene en el recinto fiscal de la Zona Franca. La firma gaditana, referente en el atún rojo salvaje de almadraba, cuenta con un total de 12.000 m2 de equipamientos en la Zona Franca.

Fran González ha agradecido a Carlos Aldereguía su interés por los proyectos de la Zona Franca de Cádiz y el ecosistema creado en torno a la Economía Azul. El delegado del Consorcio gaditano ha insistido “en la importancia de crear vínculos con entidades públicas y privadas y entre administraciones para afianzar el desarrollo de actuaciones que son de gran importancia y van en beneficio de los ciudadanos”.