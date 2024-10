Cádiz, una de las ciudades "más bonitas de España", donde Juanma Moreno no tiene nada que decir

Cádiz/Aunque "cualquier razón" le parece "positiva" al presidente de la Junta de Andalucía para venir a Cádiz, "una de las ciudades más bonitas que hay en España", Juanma Moreno parece que no quiere hablar de los proyectos que para nuestra ciudad tiene pendiente la administración regional. O, al menos, no de los que se salían del guion del acto protocolario de la entrega de llaves de Matadero Sur Fase I, una cita que ha presidido este lunes y a la que fueron convocados los medios de comunicación a los que no se les dio la oportunidad de realizar pregunta alguna.

Y son muchos los interrogantes, muchos, los que deja flotando en el aire el presidente de la Junta de Andalucía tras subirse al coche oficial después de visitar las 60 viviendas de protección en régimen de alquiler que ha construido el Gobierno andaluz en el barrio de Cortadura. Uno de ellos, si acaso el que más inquietud creó por la ausencia de referencia en su intervención en el acto, el futuro de la fase II del proyecto Matadero Sur.

Así, aunque el líder del Partido Popular en Andalucía celebraba el "compromiso" de la administración que gobierna con el proyecto Matadero Sur -20 años durmiendo desde que el Ayuntamiento le cedió el terreno a la Junta- y con la licitación de las obras de la última fase de las viviendas del Cerro del Moro, conviene recordar que, para facilitar la operación Matadero Sur, el proyecto se dividió en dos fases. La primera, la que ha concluido este lunes con la entrega de las llaves de 60 viviendas protegidas en régimen de alquiler, y la segunda, la construcción por parte de la Junta de un bloque con 42 hogares que vendría a igualar en número a ese otro grupo de 102 viviendas construidas por la Junta y que fueron cedidas en 2013 al Ayuntamiento de Cádiz en Matadero Norte.

Ni una palabra tuvo Juanma Moreno -sí las tuvo el alcalde de Cádiz, el escueto "vamos a avanzar en ese proyecto"- para esa nueva obra con la que, entonces sí, se cumpliría el compromiso de la Junta con las viviendas de Matadero.

Tampoco, y sin salirnos de la línea que marca la materia, hubo mención alguna al estado del convenio de colaboración patrimonial y urbanística que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía firmó con el Ayuntamiento el pasado 30 de agosto en relación a diversos inmuebles de la ciudad con titularidad de la Administración autonómica y que, se supone, permitirá construir más vivienda en Cádiz.

De esta forma, mutis por el foro sobre si el inmueble ubicado en la avenida Cayetano del Toro, 36, lo que es llamado el Chalet de San Luis, ya es de titularidad municipal; y sobre si existe algún avance en el edificio de la antigua sede Náutica o sobre el futuro del solar de Tolosa Latour, que iba a ser destinado para la Ciudad de la Justicia y que, previsiblemente, a través de este acuerdo entre instituciones, va a pasar a tener uso de equipamiento administrativo, pero también residencial.

Silencio sobre este convenio y silencio sobre los grandes, y eternos, proyectos de la Junta en la ciudad. Silencio sobre la propia Ciudad de la Justicia -tras marcar el consejero Nieto 2025 como el año para adjudicar sus obras-; silencio sobre Valcárcel -y más teniendo en cuenta las nuevas informaciones que han surgido sobre la reorientación del proyecto-; silencio sobre el nuevo Hospital Regional -con una preocupante indefinición de su suelo y con un plan funcional cuya existencia defiende el Gobierno de Moreno ante las dudas de su existencia que arrojó la oposición-; y silencio sobre el proyecto de ampliación del Teatro Romano de Cádiz -con la licitación de las obras a la espera del visto bueno de Sevilla-.

Juanma Moreno vino a Cádiz, adonde le sobran razones para ir, pero a la que le faltan explicaciones por dar.