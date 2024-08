Cádiz, camino a una ciudad "de cartón piedra" para Adelante Izquierda Gaditana

Cádiz/Adelante Izquierda Gaditana lamenta que "la falta de gestión del alcalde, Bruno García, y su equipo de Gobierno del PP, esté favoreciendo una ciudad de cartón piedra con políticas en favor del turista y el beneficio de unos pocos mientras que perjudica a los gaditanos y gaditanas demostrando que no son su prioridad". El concejal del grupo municipal Carlos Paradas da cuenta de las numerosas muestras a las que estamos asistiendo en los últimos días de la "incapacidad" del actual Gobierno al que se le acumulan las deficiencias en limpieza, una huelga en el servicio de mantenimiento urbano, y ahora llegan tarde ante el descuido en la gestión del parking de Santa Bárbara.

"De lo que no se olvidan es de triplicar el gasto en luces de navidad, añadir otros 72.500 euros más en luces para otros eventos o facilitar el cambio de nombre del estadio", critica el concejal. En este sentido, Paradas recuerda que "el PP se ha olvidado de su programa electoral, de sus promesas de más gestión y las ha cambiado por más luces, más turistas y más beneficios que recalan en unos pocos empresarios del sector al que tanto le gusta defender, y mientras tanto la ciudadanía vive cada día en condiciones más precarias, la vida se encarece, suben los precios, sube la tarifa del agua y permite la subida del precio del aparcamiento a Santa Bárbara y que se amedrente a los usuarios y usuarias que tienen sus abonos en una estrategia obvia para que haya más rotación porque es más rentable".

Y todo esto mientras los grandes proyectos para Cádiz no llegan, "porque el alcalde sigue escondido y no reclama a la Junta, al PP y a Juanma Moreno lo que le corresponde a Cádiz, el nuevo hospital, ciudad de la Justicia, Valcárcel, Náuticas, etc, pero tampoco reclama a la Junta una tasa turística necesaria para dar solución a los numerosos problemas que están acumulando, ni tampoco priorizan el control y poner medidas frente al problema de la turistificación, contra la que vamos tarde y mal", concluye.