Cádiz Centro Comercial Abierto pone en marcha una campaña por Halloween

Esta semana, del 27 de octubre al 2 de noviembre, la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA) celebra Halloween con una divertida promoción que une humor, premios y apoyo al comercio local denominada 'La Ruleta de CCCA'.

Con esta acción la entidad quiere premiar a aquellas personas que siguen apostando por comprar en los comercios del centro histórico de Cádiz disfrutando de un ambiente festivo, familiar y lleno de sorpresas. La acción supone la posibilidad de ganar descuentos de cinco euros para gastar en los negocios de esta zona de la ciudad.

Primero, los participantes necesitan un teléfono móvil. Luego, deberán realizar una compra mínima de 5 euros en cualquiera de los negocios asociados y escanear el código QR especial de Halloween, que podrán encontrar en los establecimientos adheridos a esta campaña, desde la App Cádiz Centro. Tras girar la ruleta digital, podrán descubrir si les toca un trato o un truco. Si es trato, consiguen un vale de 5 euros para gastar en el comercio local (que podrán recoger en la oficina de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, situada en la Plaza de San Martín s/n); y si es truco recibirán frases ingeniosas y divertidas que animarán a los compradores a volver a intentarlo.

Cádiz Centro: diversión, sorteos y mucho comercio local

La Ruleta de Halloween de CCCA forma parte de las acciones para dinamizar el centro histórico de Cádiz, generando experiencias que conectan a vecinos, visitantes y comercios.

Desde Cádiz Centro Comercial Abierto siguen apostando por un modelo de ciudad viva, en la que comprar, pasear y disfrutar del ocio se convierte en parte de la experiencia.