Cádiz Centro Comercial Abierto celebrará el Día del Padre con la campaña 'Lo mejor es compartirlo'

Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA) pone en marcha este mes dos acciones diferentes que coinciden en el calendario, pero que responden a enfoques propios: por un lado, la campaña del Día del Padre, bajo el lema 'Lo mejor es compartirlo', y por otro, una acción especial con motivo del Día de la Provincia, centrada en visibilizar productos gaditanos y de kilómetro 0.

Ambas iniciativas se enmarcan en una misma visión de fondo: "para CCCA, lo mejor es compartir". "Compartir tiempo, compartir experiencias y compartir el valor de lo cercano a través del comercio local", señalan desde esta entidad.

En el caso de la campaña del Día del Padre, Cádiz Centro Comercial Abierto ha querido dar un paso más en su estrategia de dinamización comercial planteando un concepto con continuidad. Así, este año la asociación desarrollará dos campañas paralelas e iguales en concepto, cada una en su momento correspondiente: una con motivo del Día del Padre y otra más adelante con motivo del Día de la Madre. En ambos casos, el objetivo será el mismo: fomentar pequeñas experiencias compartidas en familia, más allá del propio regalo.

Bajo ese planteamiento nace 'Lo mejor es compartirlo', la campaña activa del 10 al 19 de marzo, con la que las compras en los comercios asociados participantes podrán traducirse en planes para disfrutar con papá. A través de la App Club Cádiz Centro y mediante una dinámica digital accesible desde los códigos QR disponibles en los establecimientos, los clientes podrán descubrir distintas experiencias pensadas para compartir, como desayunos o meriendas para dos, helados, una experiencia en el Bus Turístico, un cartucho de churros, entradas de cine, galletas artesanas para compartir o vales para gastar en los comercios de Cádiz Centro, además de la posibilidad de seguir jugando.

La campaña se completará además con la acción 'Regalos con historia para papá', con la que Cádiz Centro dará visibilidad en redes sociales a productos, packs regalo y promociones especiales de los establecimientos asociados, reforzando así la idea de que el comercio local "ofrece no solo productos, sino también cercanía, identidad y experiencias con valor añadido".

De manera paralela, y coincidiendo con estas fechas, CCCA celebrará también el Día de la Provincia con una acción enfocada al producto local. La asociación difundirá un vídeo especial en redes sociales para poner en valor artículos de la provincia y productos de kilómetro 0 presentes en los establecimientos del centro, "reforzando el vínculo entre comercio urbano, territorio y consumo responsable". Además, durante esa jornada se regalarán bolsas sostenibles por las compras realizadas en los negocios asociados.

Desde Cádiz Centro Comercial Abierto se subraya que este tipo de campañas "no solo buscan incentivar las compras, sino también seguir consolidando el centro como un espacio vivo, cercano y conectado con la ciudad, donde el comercio local genera actividad, identidad y experiencias compartidas".