Cádiz capital incrementa su apuesta por el Sorteo de Navidad: sube ligeramente la venta de lotería

El sorteo más esperado del año trae la ilusión a la capital gaditana y Cádiz está deseando repartir suerte, subiendo ligeramente las ventas en general en poco más de un dos por ciento con respecto a 2024. Cinco de las administraciones de loterías consultadas corroboran este dato y confirman que este año ha aumentado ligeramente la cifra de décimos despachados. Los gaditanos y, en buen número, los visitantes, quieren encontrar en esta ciudad un pellizco monetario que les sirva para darse un capricho o para tapar agujeros. Llega el Sorteo de Navidad, con todo su ritual, como cada 22 de diciembre.

Lo de El Gato Negro en la calle José del Toro ha sido estos días atrás una locura, con colas que llegaban a la calle durante muchos momentos del día. "Hemos vendido más. ¿Por qué? Pues creo que por los premios que hemos dado estos últimos años", dice Virginia Sánchez, una de las socias de este negocio. Y es que en este despacho se han descorchado varias botellas de champán en las últimas ediciones del navideño sorteo. En 2022 dieron un cuarto y un quinto premio, en 2023 repartieron 400.000 euros vendiendo un décimo del primer premio, el Gordo, más cuatro décimos del quinto premio, y el año pasado también les sonrió la suerte.

"La gente ha empezado a comprar antes, en verano", apunta Virginia. "Tenemos mucha lotería viajera y gente de toda España viene buscando números", añade. Los números de la casa se han agotado y los que terminan en 13 "es que ni se ponen a la venta porque los pillan los abonados". El gato negro ha vendido un 8 por ciento más con respecto al año pasado, con una consignación de 3.695.000 euros.

"Hemos superado las ventas del año pasado", confirmaba otro clásico de las loterías en Cádiz, Emilio Paredes, de la administración Alba en la calle Acacias. Porque "¿quién no juega en este sorteo?", se pregunta. El 13 y el 69 figuran como las terminaciones más demandadas. "Y me ha llamado mucha gente pidiéndome un número acabado en 40 que según parece es una predicción que alguien ha hecho por la tele, pero que yo no lo tenía, aunque sí uno muy parecido", apunta.

En Alba se ha vendido la serie completa del número de la casa, el 69.812, que son 198 billetes. O, lo que es lo mismo, 1.980 décimos. Mientras despacha Emilio llega Jesús Mejías, un buen amigo de la casa que preside en Sevilla la ONG África Arco Iris. "Compramos aquí, en Cádiz, porque la gente me cae simpática y llevamos muchos años con el mismo número. Hoy he venido a pagar", señala Mejías. Esta ONG ha vendido 2.700 décimos. Los beneficios irán destinados a la vacunación en Costa de Marfil contra la meningitis, la fiebre tifoidea y el tétano.

"Me ha llamado mucha gente pidiéndome un número acabado en 40 que según parece es una predicción que alguien ha hecho por la tele" — Emilio Paredes - Administración de Loterías Alba

También confirma un incremento en las ventas Francisco Javier Torres, propietario de la administración número 17, El pelotazo, en la actual plaza Antonio Martín, antigua Cruz Verde, esquina con calle Cruz. "Entre un 5 y un 6 por ciento más", aclara. "Creo que tiene que ver con que el año pasado vendimos un décimo del número 48.020, el cuarto premio, repartiendo 20.000 euros", apunta.

"Mi sensación es que hemos vendido más a personas de fuera que a gente de la zona, que tiene muchos gastos y otras prioridades antes que el juego", indica Torres. El pelotazo ha vendido una serie completa del 96.174, el número del barrio, "y del 97.706, que también lo vendemos nosotros, queda muy poco". El lotero guarda intacta la esperanza de que la suerte visite el entorno, el Mercado Central y La Viña: "Ojalá toque en el barrio, que hay mucha gente que lo necesita. Sería un empujón muy grande para ellos".

En la administración 10, avenida Cayetano del Toro, 42, las ventas "han estado muy animadas y poco queda ya por vender", ratifica Leonor Gómez, la propietaria. El 7, sobre todo, el 3 y el 5 han sido las terminaciones más solicitadas en este despacho de loterías que ha vendido "un poco más que el año pasado". La fortuna del sorteo de Navidad nunca ha visitado esta administración, por lo que "ya nos va tocando", destaca Leonor.

"Mi sensación es que hemos vendido más a personas de fuera que a gente de la zona, que tiene muchos gastos y otras prioridades antes que el juego" — Francisco Javier Torre - Administración El Pelotazo

No hay administración más clásica y más antigua que Arias, en la plaza de San Juan de Dios, abierta en 1935, donde las ventas "están siendo muy parecidas al año pasado, quizás con un ligero aumento a falta de cerrarlo todo", expone Dori de la Rosa, encargada del negocio. En este veterano despacho de loterías se han vendido para el sorteo de Navidad unos 8.000 billetes, alrededor de 80.000 décimos.

Explica Dori de la Rosa que en Arias han comprado "muchos turistas porque el verano ya es fundamental para vender lotería navideña ya que Cádiz está de moda, y el puente de la Inmaculada ha supuesto otro empujón". Como es habitual, uno de los números estrella de Arias ha sido el 01.812, fecha de la Constitución gaditana, La Pepa, que juega, por ejemplo, la Asociación de Reyes Magos de Cádiz. Otro número muy demandado es el 00.000, que siempre se agota y que en esta administración se vende desde su fundación.