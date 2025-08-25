Cádiz apuesta por los toldos para resguardar del sol a las familias en los parques infantiles

Las temperaturas cada vez son más elevadas -no solo en verano- y el sol aprieta de lo lindo. Esto lo sufren, entre otros sectores de la ciudadanía, los niños y niñas de Cádiz junto a sus familias. Para mitigar los efectos del astro rey, el Ayuntamiento de Cádiz ha sacado a licitación el proyecto para el suministro en instalación de islas de sombra en ocho parques infantiles de la ciudad, dentro del Plan 'Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible 2023-2025', financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Este proyecto mejorará los espacios infantiles de los parques de Cortadura (Benalup-Adelfa), Cinco Continentes (avenida de la Sanidad Pública), Campillo de Puntales, avenida Valencia-avenida Marconi (junto a los depósitos de tabacos), Parque Genovés, plaza Real Hospital de Segunda Aguada (Hermanas Mirabal), Canalejas y Campo de Aviación de Loreto.

Serán unos toldos de tela sintética tensados sobre soportes verticales de columnas de aluminio los que den sombra a las familias usuarias de los parques infantiles.

El plazo de entrega de estas actuaciones tendrá un máximo de 60 días desde la adjudicación del contrato. Los trabajos salen a licitación por un montante de 291.851,66 euros. Será esta, según explicaba el alcalde, Bruno García, una primera fase de entoldamiento de parques infantiles de la ciudad.