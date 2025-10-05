Cádiz vive el apocalipsis de los quioscos callejeros de revistas

Los antiguos y abandonados quioscos perjudican el aspecto de la ciudad por culpa de su situación de deterioro por lo que necesitan algún tipo de pensada al respecto

Son muchas las capitales que han logrado que el modelo de negocio de los quioscos de la calle sobrevivan diversificando su mercado y reinventándose, una vez que ya apenas quedan coleccionables y las revistas y diarios ocupan ya menos espacio. El hecho de que los pocos que quedan ya en la ciudad están cerrados y deteriorados ha provocado, una vez más, que el PSOE de Cásdiz haya mostrado su preocupación por la “dejadez” municipa con este tipo de negocios.

Así, el portavoz municipal Óscar Torres ha utilizado sus redes sociales para denunciar esta situación:“Varios años llevamos denunciando la existencia de no pocos kioskos sin uso y en un estado de conservación lamentables a lo largo de toda la ciudad”.

Por eso, desde el PSOE piden en un escrito varias veces remitido al Ayuntamiento desde julio de 2023 piden información sobre su situación administrativa. Según los socialistas, desde el equipo de gobierno les contestaron que tenían pendiente realizar un nuevo informe del estado de los kioscos . Pero, “ante la inacción, años después hemos vuelto a reiterar nuestra petición y seguimos a la espera de respuesta. Se trata de ponerle un poco de cariño a las cosas. Cuidar la ciudad. Pero claro: ¿Cómo vamos a pedirle a Bruno García que le duela Cádiz?”.

Los antiguos y abandonados quioscos perjudican el aspecto de la ciudad por culpa de su situación de deterioro por lo que necesitan algún tipo de pensada al respecto / PSOE

Los antiguos y abandonados quioscos perjudican el aspecto de la ciudad por culpa de su situación de deterioro por lo que necesitan algún tipo de pensada al respecto / psoe

Los antiguos y abandonados quioscos perjudican el aspecto de la ciudad por culpa de su situación de deterioro por lo que necesitan algún tipo de pensada al respecto / PSOE

Los antiguos y abandonados quioscos perjudican el aspecto de la ciudad por culpa de su situación de deterioro por lo que necesitan algún tipo de pensada al respecto / PSOE

Los antiguos y abandonados quioscos perjudican el aspecto de la ciudad por culpa de su situación de deterioro por lo que necesitan algún tipo de pensada al respecto / PSOE

Los antiguos y abandonados quioscos perjudican el aspecto de la ciudad por culpa de su situación de deterioro por lo que necesitan algún tipo de pensada al respecto / PSOE