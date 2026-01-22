Cádiz acoge este fin de semana el Congreso de CODAPA sobre la escuela como espacio de acogida

La CODAPA (Confederación Andaluza de AMPA por la Educación Pública) celebra su próximo Congreso con la intención de reunir a familias de todas las provincias andaluzas y continuar con sus formaciones. En esta ocasión, Cádiz es el lugar elegido por las ampas para debatir y aprender en materia de inclusión. El Congreso se iniciará el sábado 24 de enero a las 11.00 horas, y contará con la presencia del delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, y el concejal del consistorio gaditano José Manuel Verdulla, junto a las presidentas de la confederación andaluza (CODAPA) y la federación de ampas gaditana (FEDAPA), Marina Jiménez y María de los Ángeles Gil Hita, respectivamente.

El Congreso, que se celebrará en el Hotel Playa Victoria, cuenta con cinco bloques distribuidos entre el fin de semana. Comenzará el sábado con una formación teórica con debate posterior sobre prejuicios raciales y étnicos. Más adelante, una dinámica participativa pondrá a las familias asistentes ‘Frente al espejo’ para reflexionar sobre los distintos prejuicios. El sábado terminará con un análisis sobre los discursos de odio en redes sociales por parte de creadores de contenidos y expertos en la materia y con el visionado del documental ‘Pendaripen’.

El domingo 25, las ampas aprenderán de personas que ya trabajan con éxito en estas cuestiones de inclusión y concluirán con una exposición interactiva de organizaciones sociales que demostrarán cómo trabajan en los centros educativos.

Para la CODAPA, este congreso es fundamental para seguir mejorando la inclusión en la escuela. En palabras de su presidenta Marina Jiménez: “La escuela pública que merecemos pasa, inevitablemente, por revisar nuestros prejuicios y seguir mejorando nuestra inclusión con la diversidad. Y como las familias no dejamos de aprender nunca, hemos organizado este congreso para adquirir nuevas herramientas".