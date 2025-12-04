Cádiz acogerá por primera vez el Ciclo de Cine LGBTIQ+ 2025, una extensión del reconocido festival Andalesgai, el Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía. La muestra se celebrará los días 11, 12 y 13 de diciembre, y las entradas están ya disponibles en Entradium. Con este ciclo, Cádiz aumenta su apuesta como ciudad comprometida con la diversidad, los derechos LGTBIQ+ y la cultura como herramienta de transformación social, según se explica desde la organización del certamen.

Este ciclo, financiado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y organizado por Andalesgai, forma parte del proyecto cultural que la Fundación Triángulo Andalucía impulsa desde hace más de veinte años para promover la diversidad afectivo-sexual y de género a través del cine. Con esta nueva sede, el festival amplía su alcance y refuerza su vocación de acercar narrativas queer contemporáneas a nuevos territorios y públicos.

Durante tres jornadas, dos espacios, los Multicines Al-Andalus Cádiz Centro y Cinesur Bahía de Cádiz, se convertirán en el hogar del cine queer actual, con una programación que aborda el amor, la memoria, la identidad y la resistencia desde miradas diversas y globales.

En palabras de Raúl González del Río, presidente de la Fundación Triángulo Andalucía y director del ciclo "traer el Ciclo de Cine Queer a Cádiz era un paso necesario para un proyecto que lleva más de veinte años construyendo cultura, comunidad y derechos. Cádiz siempre ha sido una ciudad abierta, valiente y profundamente sensible a la diversidad, y este ciclo nace con la voluntad de convertirse en un espacio compartido y seguro donde encontrarnos, reconocernos y celebrar nuestras historias. El cine tiene la capacidad de transformar miradas, y eso es precisamente lo que queremos compartir con el público gaditano".

El ciclo se inaugurará el jueves 11 en los multicines Al-Andalus con una sesión de cortometrajes que reúne siete obras internacionales que exploran identidades y emociones queer desde perspectivas muy distintas. Desde el drama histórico del amor clandestino en la España franquista en Violetas hasta la poesía visual de Pietra o las búsquedas identitarias que atraviesan Les Deseo, este bloque ofrece una mirada al talento emergente que está definiendo el futuro del cine queer.

Ese mismo día, a las 20.00 horas y también en Cádiz Centro, se proyectará Maspalomas, un delicado drama español que aborda el envejecimiento, la memoria y el deseo a través de la historia de un hombre gay de 76 años que se enfrenta a una nueva etapa vital.

El viernes 12, la sede se trasladará a Cinesur Bahía de Cádiz con Queendom, un impactante documental sobre el drag como forma de protesta política en la Rusia contemporánea, seguido de Rafiki, referente del cine africano que retrata con sensibilidad el romance prohibido entre dos jóvenes en Nairobi.

El sábado 13, el ciclo regresa a Multicines Al-Andalus con Layla, una historia de identidad y autodescubrimiento protagonizada por una drag queen árabe-británica; y finalmente Young Hearts, un retrato íntimo sobre el primer amor adolescente que aborda el deseo emergente con ternura y cercanía.

Tras la última proyección, se ha creado un espacio compartido de reflexión y conexión donde el público y todas las ONGS locales invitadas puedan conocerse mejor en un evento con música en directo y un cátering a cargo de la Fundación Triángulo.

Para la organización, esta primera edición en Cádiz no solo amplía la trayectoria de Andalesgai, sino que "enriquece la vida cultural de la ciudad con actividades que combinan arte, derechos y comunidad. La iniciativa aspira a consolidarse como una cita anual, proponiendo un espacio seguro donde el público pueda descubrir nuevas narrativas queer, dialogar desde la empatía y celebrar la diversidad humana".

Los detalles sobre horarios y entradas estarán disponibles próximamente a través de los canales oficiales de las salas participantes.