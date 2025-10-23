Cádiz acoge la II Escuela Feminista de Pensamiento Crítico

La cita, organizada por Cádiz Abolicionista, reúne a ponentes como Ana de Miguel, Sheila Jeffreys, Alicia Miyares, Anna Prats o Mimunt Hamido, entre otras expertas

Una imagen de Ana de Miguel, que será una de las ponentes.
Cádiz vuelve a acoger estos días 23 y 24 de octubre, en la Facultad de Enfermería de Cádiz, la II Escuela Feminista de Pensamiento Crítico, un encuentro organizado por la asociación Cádiz Abolicionista, con ponentes nacionales e internacionales del feminismo.

En esta segunda edición, el programa de la Escuela Feminista de Pensamiento Crítico se enfoca en analizar y confrontar las formas de violencia machista que afectan especialmente a las mujeres jóvenes. Así, se explorará cómo el acoso, la violencia sexual y el uso de las redes sociales están moldeando las experiencias cotidianas de las juventudes, reproduciendo desigualdades estructurales entre mujeres y hombres desde edades tempranas. Todo ello, desde una mirada crítica y colectiva que busca dotar de herramientas teóricas y políticas para la resistencia y el cambio social, promoviendo una cultura feminista basada en la justicia, el respeto y la libertad.

El programa incluye conferencias magistrales, ponencias y mesas de debate centradas en temas como la violencia sexual, la prostitución, los vientres de alquiler, la interseccionalidad y la crítica al neoliberalismo. Participarán destacadas voces como Sheila Jeffreys, Ana de Miguel, Alicia Miyares, Anna Prats, Mimunt Hamido, Ángeles Álvarez, Nuria González, Lucía Carmona y el dúo Towanda Rebels, entre otras; además de contar con la presencia de la diputada provincial de Igualdad Susana Sánchez Toro.

Esta iniciativa de Cádiz Abolicionista cuenta con la colaboración con la Universidad de Cádiz y la financiación de la Diputación Provincial de Cádiz.

La participación está abierta a todas las personas interesadas en el pensamiento y la acción feministay puede realizarse a través de este enlace.

Programación

PROGRAMA

JUEVES 23 DE OCTUBRE

09:30 – 10:00 | Apertura Institucional

  • Presencia de la Diputada de Igualdad, Dña. Susana Sánchez Toro.
  • Presentación de la II Escuela: objetivos, enfoque y agradecimientos por Mayca Romero Sánchez de la Campa

BLOQUE I — La violencia sexual como herramienta de dominación

10:00 – 11:00 | Conferencia magistral

Sheila Jeffreys

«La sexualidad masculina como control social de la mujer»

(Traducción consecutiva/simultánea)

Presentación/traducción: Mayca Romero/ Anna Prats

11:00 – 11:20 | Descanso

11:20 – 12:10 | Ponencia individual

Anna Prats

"Los mitos de la regulación de la prostitución y de sus rebrandings modernos"

PRESENTA: Mayca Romero Sánchez de la Campa

12:10 – 12:50 | Ponencia individual

Alicia Miyares

"Prostitución y vientres de alquiler: la maquinaria patriarcal de la cosificación sexual"

Presenta: Auxiliadora Jiménez Ariza

12:50 – 13:30 | Conversatorio final del bloque I

Participan: Anna Prats y Alicia Miyares

Moderación: Comité organizador

13:30 – 14:00 | Pausa / Networking

JUEVES 23 DE OCTUBRE — TARDEBLOQUE II — Políticas públicas y derechos

16:00 – 16:40 |Conferencia especial

Nuria González

"El espacio ultraterrestre: un nuevo reto para los derechos humanos y para el feminismo"

(Incluye preguntas y diálogo)

Presenta: Mayca Romero Sánchez de la Campa

16:40 – 17:00 | Descanso

17:00 – 17:50 | Ponencia

Ángeles Álvarez

"Del Pacto de Estado a la acción: políticas efectivas contra la violencia sexual"

Presenta: Coral García Gago

7:50 – 18:20 | Ponencia0'

Lucía Carmona

"Mujeres: tabúes, deporte y sexualización"

Presenta: Irene Carrasco Ocaña

18:20 – 18:30 | Cierre jornada jueves

VIERNES 24 DE OCTUBRE

9:30 – 10:00 | Bienvenida y recapitulación

BLOQUE IV — Feminismo interseccional y sujeto mujer

10:00 – 11:00 | Ponencia

Mimunt Hamido Yahia

"Velo, identidad y control sexual: la violencia patriarcal poscolonial"

Presenta: Alba Jiménez Rodríguez

11:00 – 11:20 | Descanso

11:20 – 12:20 | Ponencia

Ana de Miguel Álvarez

"Injusticia epistémica y violencia sexual: sobre el valor de la palabra de las mujeres"

Presenta: Irene Carrasco Ocaña

12:20 – 12:50 | Conversatorio

Participan: Mimunt Hamido y Ana de Miguel

Tema: "Raíces y futuros del pensamiento crítico feminista"

Moderación: Comité organizador

12:50 – 13:30 | Mesa de cierre

Towanda Rebels

“Resistir, nombrar, transformar: balance feminista de la II Escuela de Pensamiento Crítico”

13:30 – 14:00 | Clausura Institucional

