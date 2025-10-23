Cádiz acoge la II Escuela Feminista de Pensamiento Crítico
La cita, organizada por Cádiz Abolicionista, reúne a ponentes como Ana de Miguel, Sheila Jeffreys, Alicia Miyares, Anna Prats o Mimunt Hamido, entre otras expertas
¿A qué tenía miedo Simone de Beauvoir?
Cádiz vuelve a acoger estos días 23 y 24 de octubre, en la Facultad de Enfermería de Cádiz, la II Escuela Feminista de Pensamiento Crítico, un encuentro organizado por la asociación Cádiz Abolicionista, con ponentes nacionales e internacionales del feminismo.
En esta segunda edición, el programa de la Escuela Feminista de Pensamiento Crítico se enfoca en analizar y confrontar las formas de violencia machista que afectan especialmente a las mujeres jóvenes. Así, se explorará cómo el acoso, la violencia sexual y el uso de las redes sociales están moldeando las experiencias cotidianas de las juventudes, reproduciendo desigualdades estructurales entre mujeres y hombres desde edades tempranas. Todo ello, desde una mirada crítica y colectiva que busca dotar de herramientas teóricas y políticas para la resistencia y el cambio social, promoviendo una cultura feminista basada en la justicia, el respeto y la libertad.
El programa incluye conferencias magistrales, ponencias y mesas de debate centradas en temas como la violencia sexual, la prostitución, los vientres de alquiler, la interseccionalidad y la crítica al neoliberalismo. Participarán destacadas voces como Sheila Jeffreys, Ana de Miguel, Alicia Miyares, Anna Prats, Mimunt Hamido, Ángeles Álvarez, Nuria González, Lucía Carmona y el dúo Towanda Rebels, entre otras; además de contar con la presencia de la diputada provincial de Igualdad Susana Sánchez Toro.
Esta iniciativa de Cádiz Abolicionista cuenta con la colaboración con la Universidad de Cádiz y la financiación de la Diputación Provincial de Cádiz.
La participación está abierta a todas las personas interesadas en el pensamiento y la acción feministay puede realizarse a través de este enlace.
PROGRAMA
JUEVES 23 DE OCTUBRE
09:30 – 10:00 | Apertura Institucional
- Presencia de la Diputada de Igualdad, Dña. Susana Sánchez Toro.
- Presentación de la II Escuela: objetivos, enfoque y agradecimientos por Mayca Romero Sánchez de la Campa
BLOQUE I — La violencia sexual como herramienta de dominación
10:00 – 11:00 | Conferencia magistral
Sheila Jeffreys
«La sexualidad masculina como control social de la mujer»
(Traducción consecutiva/simultánea)
Presentación/traducción: Mayca Romero/ Anna Prats
11:00 – 11:20 | Descanso
11:20 – 12:10 | Ponencia individual
Anna Prats
"Los mitos de la regulación de la prostitución y de sus rebrandings modernos"
PRESENTA: Mayca Romero Sánchez de la Campa
12:10 – 12:50 | Ponencia individual
Alicia Miyares
"Prostitución y vientres de alquiler: la maquinaria patriarcal de la cosificación sexual"
Presenta: Auxiliadora Jiménez Ariza
12:50 – 13:30 | Conversatorio final del bloque I
Participan: Anna Prats y Alicia Miyares
Moderación: Comité organizador
13:30 – 14:00 | Pausa / Networking
JUEVES 23 DE OCTUBRE — TARDEBLOQUE II — Políticas públicas y derechos
16:00 – 16:40 |Conferencia especial
Nuria González
"El espacio ultraterrestre: un nuevo reto para los derechos humanos y para el feminismo"
(Incluye preguntas y diálogo)
Presenta: Mayca Romero Sánchez de la Campa
16:40 – 17:00 | Descanso
17:00 – 17:50 | Ponencia
Ángeles Álvarez
"Del Pacto de Estado a la acción: políticas efectivas contra la violencia sexual"
Presenta: Coral García Gago
7:50 – 18:20 | Ponencia0'
Lucía Carmona
"Mujeres: tabúes, deporte y sexualización"
Presenta: Irene Carrasco Ocaña
18:20 – 18:30 | Cierre jornada jueves
VIERNES 24 DE OCTUBRE
9:30 – 10:00 | Bienvenida y recapitulación
BLOQUE IV — Feminismo interseccional y sujeto mujer
10:00 – 11:00 | Ponencia
Mimunt Hamido Yahia
"Velo, identidad y control sexual: la violencia patriarcal poscolonial"
Presenta: Alba Jiménez Rodríguez
11:00 – 11:20 | Descanso
11:20 – 12:20 | Ponencia
Ana de Miguel Álvarez
"Injusticia epistémica y violencia sexual: sobre el valor de la palabra de las mujeres"
Presenta: Irene Carrasco Ocaña
12:20 – 12:50 | Conversatorio
Participan: Mimunt Hamido y Ana de Miguel
Tema: "Raíces y futuros del pensamiento crítico feminista"
Moderación: Comité organizador
12:50 – 13:30 | Mesa de cierre
Towanda Rebels
“Resistir, nombrar, transformar: balance feminista de la II Escuela de Pensamiento Crítico”
13:30 – 14:00 | Clausura Institucional
