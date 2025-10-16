Cádiz acoge el acto principal del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil 2025

Cádiz es el lugar elegido este año 2025 para la celebración nacional del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, que cada año acoge una localidad distinta de la geografía española desde hace 26 años. Este sábado, 18 de octubre, se celebrará un acto en el puerto gaditano organizado por la Armada con la presencia de uno de sus buques, y con la asistencia de miembros de las distintas hermandades de veteranos de los distintos ejércitos, unidades y del Instituto Armada de muchos puntos de España.

El acto será a las 11:30 horas, y estará presidido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro E. López Calderón, acompañado por el Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Sánchez Piñeiro. Este año la marina española es la encargada de organizar la celebración y allí estará también atracado el buque Galicia, según han apuntado en un comunicado.

Este reconocimiento del Ministerio de Defensa se promueve desde el año 1999 por la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y simboliza el reconocimiento a los que han prestado servicio a España tanto en las Fuerzas Armadas como en la Guardia Civil, así como a sus familias. Durante la ceremonia habrá un homenaje a la Bandera, imposición de condecoraciones, acto de homenaje a los que dieron su vida por España y un desfile de las compañías de veteranos presentes.

En 2024 el acto se celebró en Salamanca, organizado por el Ejército de Tierra, y en 2023 en Málaga.

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, fundada en Valladolid, en 1958, es una asociación de ámbito nacional, y carácter cultural y benéfico, para retirados, reserva, viudas y huérfanos de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil. El objetivo es dar continuidad a los valores que constituyen la esencia de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Para ello, tiene entre otros cometidos atender a la ayuda mutua, protección y apoyo a las personas mayores necesitadas, contribuir a la defensa de la imagen de las FAS y de la Guardia Civil, y al desarrollo de la conciencia nacional de Defensa.

En 2007, la Real Hermandad fue condecorada con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social y, en 2012, recibió el Premio Especial del Ministerio de Defensa 'General Gutiérrez Mellado'.