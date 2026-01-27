Cádiz, entre las 109 ciudades españolas pendientes de implantar la Zona de Bajas Emisiones

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) están creciendo a un ritmo muy lento en España. Hoy todavía existen un total de 109 ciudades que no tienen activada la ZBE, pese a que este tipo de zonas restringidas debe ser obligatorias en las ciudades de más de 50.000 habitantes desde el año 2023.

Cádiz es una de esas ciudades que aún no ha implantado esta medida, que fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 30 de diciembre, aunque aún queda pendiente que se publique oficialmente en el BOP el acuerdo para que empiecen a contar los seis meses de pruebas e información a los ciudadanos antes de entrar definitivamente en vigor. Hay que recordar que la puesta en marcha de este plan acumula años de retraso.

Durante ese periodo de prueba, se pondrán en marcha las cámaras y el software de gestión y control de la ZBE y la ciudadanía podrá saber que se está entrando en la zona de bajas emisiones gracias a la cartelería que se colocará en los accesos a las calles interiores del casco histórico. Durante este periodo de adaptación, no se impondrán sanciones.

Asimismo, se pondrá en marcha una campaña de información para que los ciudadanos conozcan la Zona de Bajas Emisiones. Además, durante estos meses también se desarrollará la aplicación que permitirá los permisos especiales para acceder a la ZBE y una página web informativa que estará alojada en la del Ayuntamiento de Cádiz.

A nivel nacional, el número de ciudades sin Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) activas supone el 66% del total de las localidades con más de 50.000 habitantes, según un estudio realizado por Bipi, la compañía de suscripción de coches del Grupo Renault, con datos recogidos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De estas 109 ciudades sin ZBE, un total de 89 localidades, el 81,6%, estarían un poco más cerca de poder activar las zonas restringidas, ya que están en una fase intermedia, que Transición Ecológica denomina como “en trámite”. Por el contrario, 20 ciudades restantes, el 18,3%, van más retrasadas, ya que sus ZBE están todavía en una fase “pendiente”, según este organismo oficial.

La superficie de Zonas de Bajas Emisiones crece un 11%

Continuando con las ciudades que sí han cumplido con la normativa y tienen vigente una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en enero de 2026 la cifra es de 56 localidades. Entre todas ellas suman una superficie de 821 kilómetros cuadrados.

No obstante, a la hora de compararlo con los datos de 2025, se comprueba que el crecimiento es muy lento. En concreto, a mediados de 2025 la superficie de Zonas de Bajas Emisiones era de 739 kilómetros cuadrados, según datos de Transición recogidos por Bipi. De ahí que en estos más de seis meses que han transcurrido tan solo se han activado 82 kilómetros de superficie de ZBE, lo que supone un aumento del 11% en los últimos seis meses.

Madrid y Barcelona, a la cabeza de las ZBE de España

En este sentido, del total de ZBE existentes en España, prácticamente Madrid y Barcelona ocupan la gran mayoría del territorio con restricciones. En este sentido, la ciudad con una ZBE de mayor tamaño es Madrid que con 605 kilómetros cuadrados de superficie supone el 73,7% del total de la superficie con restricciones en España. La segunda ciudad con mayor superficie es Barcelona, con 95 kilómetros cuadrados, lo que supone el 11,6% de la superficie con restricciones. Y cierra el listado de las ZBE con mayor superficie Las Rozas de Madrid, con cerca de 24 kilómetros cuadrados, lo que supone el 3% del total de las ZBE.

En el lado contrario, todavía existen un buen número de grandes ciudades, que no tienen activada una ZBE como, por ejemplo: Valencia, con cerca de 840.000 habitantes; Murcia, con cerca de 480.000 habitantes; Las Palmas de Gran Canaria, con 380.000 habitantes; Gijón, con 270.000 habitantes, o Vitoria, con 255.000 habitantes, que todavía no tienen activas sus ZBE.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son obligatorias por ley en España desde el 1 de enero de 2023 para todos los municipios de más de 50.000 habitantes, así como para algunos de más de 20.000 con problemas de calidad del aire. Esta obligación viene determinada por el artículo 14 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021), y tiene como objetivo reducir la contaminación atmosférica y cumplir con los compromisos climáticos.