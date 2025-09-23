La Gran Cacería, del dramaturgo Juan Mayorga, este miércoles en el Gran Teatro Falla

Este miércoles 24 de septiembre a las 20:00 horas en el Gran Teatro Falla, y con todas las localidades vendidas, se representará la obra de teatro 'La Gran Cacería, con texto, interpretación y dirección de Juan Mayorga, dentro del programa 'En la Escena…Teatro de Piel'.

Mayorga se sube al escenario para prestar su propia voz al viajero insomne, de La gran cacería. Un texto de sugerencias, una reflexión sobre el caos y que cuenta, de entrada, con la complicidad del público. Por eso cae como una losa la pregunta: ¿Sabéis vosotros qué os quita el sueño? Porque todos sabemos que sobran los motivos.

Una de las obras del mejor Mayorga, el que no se casa con nadie, el filósofo, el implicado con nuestro tiempo y nuestra historia, que mantendrá un coloquio con el público tras la función.

Un espectáculo que es una indagación de Juan Mayorga, dramaturgo, director de escena, docente, académico de la lengua, director artístico del Teatro de La Abadía, Premio Nacional de Teatro y Premio Princesa de Asturias de las Letras, se define a sí mismo como un aprendiz. Mayorga es un fabulador y un enamorado del teatro, cuyas posibilidades no deja de explorar desde la escritura y desde la dirección. La gran cacería es una investigación en marcha, en la que desde el primer momento Mayorga y Teatro del Barrio han caminado juntos.

Fue estrenada como producción de Teatro del Barrio en 2023, en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, con interpretación de Will Keen, Ana Lichinsky y Francisco Reyes. Más tarde sería Alberto San Juan quien interpretara al insomne protagonista.

Ambas propuestas fueron dirigidas por el propio Mayorga, que ahora toma la palabra también desde el escenario.