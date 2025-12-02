La teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha anunciado que la Cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz contará por primera vez con una carroza inclusiva con el objetivo de que “los niños y niñas de nuestra ciudad puedan disfrutar de esta Navidad y de una celebración tan mágica como es la víspera de Reyes en igualdad”.

Será en la carroza dedicada a La Caleta, una de las cuatro carrozas temáticas inspiradas en lugares emblemáticos de Cádiz y que estarán ambientadas con personajes infantiles y distintos escenarios de la ciudad como son la Puerta de Tierra, La Caleta y la Catedral de Cádiz.

Agadi (Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física) será la encargada de gestionar la selección de las personas que irán en esta carroza el próximo 5 de enero.

La temática de la carroza inclusiva gira en torno a La Caleta. Se trata de una gran draga vikinga que hace su entrada por el canal de la playa de La Caleta hasta la ciudad y a bordo de ella irán personajes vikingos de la película de Disney ‘Enredados’. En concreto, serán los rufianes de la taberna: Mano de Garfio, Vladimir y Canijo.

Cabe recordar que la tradicional Cabalgata de Reyes Magos tendrá este año como hilo conductor la propia ciudad de Cádiz, con personajes infantiles que combinarán la magia navideña con la identidad gaditana.

El desfile estará compuesto por nueve carrozas, cinco de ellas dedicadas a los protagonistas más esperados por niños y niñas, como son los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar, además de la Estrella de Oriente y el Cartero Real. Las cuatro restantes, entre las que está incluida la carroza inclusiva, serán las carrozas temáticas inspiradas en espacios emblemáticos de la ciudad.

Beatriz Gandullo ha señalado que “hemos querido dar este paso para que esta celebración sea vivida por todos los niños y niñas por igual. Queremos una cabalgata de los Reyes Magos accesible, cercana y para todas las familias gaditanas”.