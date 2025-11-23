Búscate en las fotos de la XI Carrera en Marcha Contra el Cáncer de Cádiz

Más de 5.000 personas han corrido este domingo 23 de noviembre en Cádiz en la XI Carrera contra el cáncer que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer. El objetivo de este evento lúdico y deportivo es fomentar los hábitos saludables y recaudar fondos para la investigación