"¡Bruno o trato!": UGT compara la falta de personal en el Ayuntamiento de Cádiz con Halloween

D. C.

"Pesadilla en San Juan de Dios Square". Así titula la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Cádiz un comunicado de prensa en el que carga contra el equipo de gobierno de Bruno García por la falta de efectivos en la plantilla del Ayuntamiento de Cádiz y que lo hace, conforme a las fechas que se avecinan, comparando la situación con la festividad de Halloween, las películas de terror y sus personajes más conocidos e inquietantes y otros elementos de esta fiesta anglosajona que se cuela ya incluso en las disputas laborales de carácter municipal. "Bruno o trato", concluye la nota parafraseando la moda infantil de visitar las casas pidiendo dulces y caramelos.

"No hay duda que Bruno nos está preparando una Navidad sorprendente y llena de luz, pero nada que ver con el Halloween que nos va a regalar elaborándolo en su caldero de forma secreta cual receta de brujería, lleva todo un año trabajando en ello y así sigue trabajando, para que reine la oscuridad desde este octubre y que todas las dependencias municipales tengan un aspecto lúgubre y burtoniano", comienza el texto.

"Así pues -dice UGT con ironía-, lo sorprendente no es que Iker Jiménez encontrase alguna presencia del más allá, lo sorprendente es que hubiera alguien vivo para recibirle, ya que Bruno ha llenado de vacío todas las dependencias municipales, y sigue contribuyendo a ello a través de las Ofertas de Empleo Público, en la que ya las tasas de reposición superan para muchos casos el 100%, pero él sigue recortando con sus cuchillas afiladas a lo Freddie Krueger. De esta forma, entre él y las calabazas que le da su secretario al que nos cuidaremos de nombrar tres veces (no vaya a ser que aparezca), dificultan que las dependencias municipales lleguen a esos 1.200 que creen que hay trabajando. Pero resulta que no, que son 700 plazas ocupadas y que ¡Ni los zombies aguantan tanta carga laboral!, y 500 plazas espectrales esperando su resurrección en algún momento. Esto unido a las sombras de los derechos laborales desaparecidos, el eco vacío de promesas incumplidas y el inquietante sonido de la ineficacia, son el principio de una época aterradora".

Recuerda la sección sindical de la formación socialista en el Ayuntamiento gaditano ya han denunciado en varias ocasiones que la plantilla está "bajo mínimos: vacantes presupuestadas que no se cubren, sustituciones por enfermedad que brillan por su ausencia, y los contratos interinos, esas figuras tan legales como invisibles, que simplemente se evaporan ante las excusas de siempre. UGT ha venido advirtiendo que esta dejadez afecta a la ciudadanía, y no hay truco o trato que valga: ventanillas cerradas, instalaciones deportivas clausuradas, bibliotecas que apenas logran abrir sus puertas, un archivo histórico que parece haber sido sepultado. Y la huelga en el departamento de informática, que amenaza con el apagón que se merece esta festividad de origen irlandés, para darle solemnidad al ambiente".

"Es suficiente con entrar en la Casa Consistorial para notar el aire denso, casi como en una casa embrujada: falta de vigilantes, ciudadanos perdidos, registros colapsados y departamentos como Tesorería, Intervención, Contratación y Participación Ciudadana casi en estado comatoso, luchando por sobrevivir. Y si decides aventurarte por otros pasillos, te encuentras con museos cerrados a cal y canto y bibliotecas haciendo malabares para no bajar la persiana", afirma UGT.

"Y la pesadilla -continúa UGT- no termina ahí: los servicios sociales, que deberían ser un refugio para los más vulnerables, parecen un cementerio. La guardería municipal está tan desatendida que pronto tendrá un cartel de 'cerrado por defunción de la gestión'. En las delegaciones de servicios sociales, la falta de personal ha condenado a ciudadanos de un distrito a ser ignorados, con más de 200 usuarios de ayuda a domicilio sin asistencia, y el programa de familia e infancia suspendido en el limbo".

Para UGT, el problema es "sencillo y a la vez monstruoso". El sindicato entiende que el Ayuntamiento gaditano ha decidido pasar de la "temporalidad a la precariedad absoluta". Después de la ley 20/21, "ser interino en este Ayuntamiento se ha convertido en una misión imposible, un laberinto sin salida. Han preferido usar figuras como 'acumulación de tareas' para cubrir trabajos estructurales, creando ilegalidades más espeluznantes que cualquier leyenda de Halloween. ¡Y mira por dónde, el único departamento que no sufre la falta de personal es el de Secretaría! Curioso, ¿verdad? Vacantes sin cubrir, bajas ignoradas bajo el pretexto de "desconocer la duración", cuando la ley establece que la figura del interino es precisamente para estos casos. Pero parece que aquí el miedo, la cautela o quizá algún espíritu de funcionario jubilado les ha paralizado tanto que han dejado de contratar. Y ahora, un rumor de imputaciones judiciales ha paralizado aún más, si cabe, toda actividad municipa"l.

Esta situación es "inédita y aterradora. La plantilla municipal está agotada y desmotivada. Después de la aprobación del Acuerdo Regulador, no han visto mejora alguna, y tras más de 15 años sin un nuevo convenio, los derechos que tanto les costó conseguir siguen siendo un espejismo. Las quejas ya están acumulándose en la Junta de Personal, exigiendo una asamblea de trabajadores que parece inevitable, y si no hay un exorcismo pronto, las protestas y movilizaciones comenzarán a desfilar como las calaveras por Cádiz".

UGT no tiene dudas: "El Alcalde es el responsable de que esta situación siga pudriéndose. Con el relevo generacional a la vuelta de la esquina, ya debería haber tomado cartas en el asunto. Pero aquí seguimos, a la espera de que el sentido común regrese de su viaje al más allá, y que el Ayuntamiento deje de estar a merced de interpretaciones torticeras que bloquean todo y que no benefician en nada a la ciudadanía. Porque los gaditanos merecen servicios públicos de calidad, y no esta película de terro"r.

"Quizás el Alcalde prefiera que los trabajadores dejen de actuar con responsabilidad y se limiten a cumplir solo lo justo, pero si de verdad quiere ser “el alcalde más social”, entonces que empiece por su plantilla municipal. Porque si no, este Halloween será solo el inicio de una historia mucho más oscura y mucho más larga, una en la que los fantasmas no serán los únicos que se atrevan a alzar la voz. ¡Bruno o trato!", concluye el contundente comunicado.