Bruno García: "Todas las personas tienen los mismos derechos y no más por el hecho de estar acampados a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz"

Cádiz/Mal día para dialogar en el Ayuntamiento. Los gritos y el ruido que hacían los representantes los representantes sindicales de los trabajadores de la concesionaría de mantenimiento de parques y jardines no dejaban lugar al diálogo.

A pesar de ello, el verbo dialogar fue el más usado por el alcalde en su comparecencia ante los medios posterior a la junta de gobierno local en la que, como cada viernes, trataron varios asuntos municipales de trascendencia para la ciudad.

Y como no podía ser de otra manera, Bruno García, alcalde de Cádiz, no podía ocultar que si algo le quita el sueño a día de hoy son las personas sin hogar, pero no sólo las que desde hace más de una semana andan apostados bajo los arcos de los bajos del edificio consistorial ubicado en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz sino todas aquellas que no cuentan con un techo fijo que les cobije cuando llega la hora de cenar o ponerse el pijama cada noche. Y le quitan el sueño porque sabe que ni su Ayuntamiento ni otros muchos de España (la gran mayoría) no tienen para solucionar esta lacra del sinhogarismo.

Y la ilusión de este alcalde al igual que la de muchos de los que le aguantan y comparten con él esta legislatura es que de poder sumar recursos: "Sabemos que un asunto complejo humano y social. Son personas muy vulnerables estamos muy pendientes de ellos", reiteraba el alcalde.

Así recordaba el momento en el que se decidió reformar el albergue municipal "que ahora mismo se encuentra sin duchas y en una situación lamentable, ya que la última reforma se hizo hace diez año y precisamente fui yo, como concejal el que impulsó esa reforma así que ahora, como alcalde, quiero que ese espacio se convierta en un lugar digno para gente digna."

Restos de personas sin hogar que estuvieron viviendo en el entorno de las Puertas de Tierra en tiempos de Kichi. / Julio González

A esta decisión le suman ahora un incremento en el número de camas del albergue así como un aumento de la atención en la calle, de manera que no sólo sea por la mañana sino que, ahora, también sea por la tarde, una idea que, según confesó el mismo Bruno García procede del anterior gobierno de manera que "fue una buena cosa la que hicieron". Y más, más recursos, "ampliamos la campaña de frío", que hasta ahora acababa en abril y ahora la amplian hasta el mes de julio. Y más, hasta ahora sólo había diez plazas disponibles en la pensión de la calle Soledad, pues ahora habrá 20 y no tendrá un carácter temporal sino permanente.

A partir de ahí, el alcalde, en esta comparecencia, entró en un monólogo. "Porque me dirán ¿esa medida está relacionada o dará servicio a los que están ahí abajo? Y lo les diré: No. Este servicio es para todas las personas sin hogar. Todas las personas que lo necesiten. Tenemos recursos pero son aún pocos. Necesitamos más".

"A las personas que están abajo las estamos atendiendo de manera individual con reuniones individualizadas en el interior del Ayuntamiento. No habrá ningún tipo de privilegio para ellos por ser ellso los que están ahí apostados porque todo el mundo tiene los mismos derechos, ni menos ni más" .

Así, el alcalde, dentro de este monólogo recordó que el último censo reflejaba que son 107 las personas que no tienen hogar en Cádiz. "Y me preguntarán: ¿Hay recursos para tantos? Y yo les diré: No".

Todos tienen los mismos derechos

Y ante esta carestía prefieren luchar por ampliar los recursos para poder acompañar a estas 107 personas dentro de su situación con soluciones orientadas a todo el mundo, ya que "todos tienen el mismo derecho y no por estar en la puerta del Ayuntamiento tienen más. A ellos se les trata igual por parte de nuestros técnicos y así se lo están agradeciendo desde distintos colectivos que representan a las personas sin hogar".

Bruno García seguía insistiendo en la falta de recursos y puso por ejemplo, no antes de indicar que el censo de personas demandantes de vivienda en Cádiz incluye a día de hoy a 5.237 personas, "y no pasa un día que vaya yo andando por las calles de la ciudad y alguien se me acerque pidiéndome una vivienda y que yo interceda en ello. Yo no puedo interceder. Hay situaciones muy graves y son los técnicos de Procasa los que, valoración en mano, tienen que decidir", lamentaba el alcalde Cádiz, que aducía que son los técnicos los que cuentan con datos y criterios.

Y ya, dejando a un lado ese monólogo, Bruno García escuchaba una pregunta de este Diario en la que se le cuestionó si no estaba preocupado por la imagen que podría estar ofreciendo la ciudad cuando llegan los turistas y los guías turísticos para ver el edificio desde fuera, cuando llegan allí y se encuentran con una población donde no tienen ahora más remedio que tener el cielo como techo y como lámpara la Luna. Y el alcalde parecía tenía ya preparada una respuesta porque respondió que lo que le preocupaban eran las personas y, por eso, l"o estamos escuchando de manera individualizada y, en eso, dedicamos nuestros esfuerzos".

Y no pudo evitar García recordar las críticas que está recibiendo tanto él como alcalde como su equipo de gobierno estos días. "Nos critican porque dicen que los desalojamos o que estamos siendo insensibles o duros con la situación. Pues no es así. Seguiremos baldeando o limpiando como lo hacemos en otras partes de la ciudad. A ellos se les avisó de que íbamos a limpiar y se podía haber hecho por la tarde o a las seis de la mañana y hemos pensado que era mejor por la tarde. Y, mientras, seguiremos buscando soluciones pero de manera individualizada y no con soluciones globales. Y fue en este momento cuando se le vino a la cabeza el nombre de José María González, a pesar de que Bruno García puede haber nombrado a Kichi una vez o dos y siempre en campaña electoral: "Nunca hizo falta porque la gente está viendo la pésima situación en la que dejó la ciudad".

"Entiendo que ahora tiene mucho tiempo libre y que no debe estar muy tranquilo cuando ve el estado en el que dejó la ciudad y que no hizo las cosas como debería haberlas hecho y ahora quiere lavar su conciencia con tuits o hablando en algún diario y a mí me parece fenomenal pero lo que no puede hacer es venir a darnos lecciones de sensibilidad y humanidad", razonaba en voz alta Bruno García. "Y basta con recordarle que Kichi fue el alcalde que mandaba a la Policía Local a desalojar los bajos de las Puertas de Tierra".