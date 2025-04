Bruno García sobre el nuevo hospital de Cádiz: "Espero que la Zona Franca esté en una actitud constructiva y positiva"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha valorado hoy la carta que la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha enviado al Ayuntamiento de la capital dejando constancia por escrito de la disposición del gobierno autonómico a construir el nuevo hospital de Cádiz en los antiguos terrenos de la Aeronáutica, propiedad de la Zona Franca. Una carta que, a tenor de las palabras del regidor gaditano, tiene un destinatario claro en el Consorcio estatal, con el que el Consistorio negocia desde hace meses la compra del suelo para cederlo a la Junta y dar forma de una vez por todos a un proyecto enquistado desde hace décadas y con varios y sucesivos gobiernos al frente de las tres entidades: Zona Franca, Ayuntamiento y Junta. García ha lamentado la reacción del portavoz municipal socialista, Óscar Torres, a la misiva de la consejera, y ha expresado su deseo de que la Zona Franca, bajo batuta del Gobierno de España, mantenga una actitud "constructiva y positiva".

En primer lugar, el alcalde gaditano tuvo palabras para el concejal Torres: "Sobre lo que diga el PSOE, sinceramente, me resultan bastante indiferentes las palabras del portavoz del grupo socialista, que han tenido décadas para poder hacerlo. Todos los titulares y los periódicos en los que dijeron que iban a hacer el hospital no caben en la biblioteca Adolfo Suárez; no caben, no caben, es que no caben". Y es que las declaraciones del alcalde se han realizado a las puertas de esta biblioteca, tras una rueda de prensa sobre una exposición de tebeos.

"Nosotros -ha continuado Bruno García- estamos trabajando para darle una solución a un problema de la ciudad, y si esa es su visión... Sí puedo decir que nosotros tenemos la confirmación de que la Junta de Andalucía lo quiere hacer. Lo ha dicho muchas veces y ahora lo ha puesto también por escrito, que era una cosa que la Zona Franca también quería saber, y quería tenerlo, quería también tener la confirmación. Pues, sobre eso, nosotros llevamos ya meses haciendo varias propuestas, y de alguna manera lo vamos a volver hacer. Propuestas para que ese suelo quede para la ciudad y que la Junta de Andalucía invierta sobre él".

En su intervención ante los medios, el alcalde de Cádiz ha intentado diferenciar la posición de Óscar Torres respecto a la que puedan tener sus compañeros de partido y responsables de Zona Franca: "Yo creo que es muy sencillo. Espero que todos queramos que se dé esa solución pronto. Desde luego, nuestra propuesta como ayuntamiento y la propuesta de la Junta de Andalucía es constructiva; es poner para hacer. Hay otros que, de momento, y me ciño a Óscar, lo que quiere es criticar, que es lo único que ha hecho en los últimos 30 años. Este año se cumplen 30 años de que el Partido Socialista está en la oposición en la ciudad de Cádiz, y eso es por la nula credibilidad también en este tipo de casos como el del hospital".

"Óscar está en eso, y yo lo que espero es que la Zona Franca esté en una actitud constructiva y positiva, y eso es lo que estamos intentando hacer el resto de instituciones", ha añadido Bruno García.

Y ha concluido: "A nadie se le escapa que nosotros llevamos meses hablando con la Zona Franca y proponiendo. Se puede constatar y se puede documentar, y lo saben. Una de las cosas que quería la Zona Franca es que la Junta de Andalucía mostrara un compromiso, y ahí está por escrito, y que firmáramos los tres ese posible convenio cuando llegara el momento. Y eso es también lo que la Junta de Andalucía quiere hacer. Tenemos una Junta de Andalucía que quiere hacer, un gobierno del Ayuntamiento que quiere comprar para que se pueda hacer y, por tanto, falta, y espero que hablándolo y cerrándolo, creo que la Zona Franca, con total lealtad, pues también quiera unirse a esos que somos los que queremos hacer y queremos construir. Eso es lo que nosotros planteamos, y espero que pronto tengamos una respuesta positiva. Yo trabajo para ello, y lo pudo documentar. Y Óscar y el PSOE, la verdad es que trabajan para otra cosa".

Desde que la consejera Rocío Hernández se hizo cargo del departamento sanitario del gobierno de Juanma Moreno, ha visitado dos veces Cádiz. En octubre de 2024, en una estancia institucional en el Ayuntamiento, y otra, hace unas semanas, para inaugurar un congreso de pacientes con cáncer y sus familiares. En las dos visitas ya había declarado a los medios el compromiso de construir el hospital de Cádiz, aunque supeditado al acuerdo entre Ayuntamiento y Zona Franca sobre el suelo en el que se debe levantar el complejo hospitalario llamado a sustituir al actual Puerta del Mar.