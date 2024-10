Nuevo hospital de Cádiz: el avance invisible

Nada nuevo bajo el sol. Ni la primera visita oficial a Cádiz de la nueva consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha servido para advertir el más mínimo cambio en el eterno proyecto de construcción del nuevo hospital de Cádiz. Quizás los medios ponemos más esperanzas de la cuenta en que una visita oficial de la consejera andaluza al Ayuntamiento de Cádiz, con encuentro personal con el alcalde Bruno García en su despacho y en una mesa sobre la que está el plano de la ciudad que el regidor señala con su mano, tendría que acabar con alguna buena nueva sobre esta esperada infraestructura. Pero no. Buenas palabras, apoyo al proyecto y un optimismo: el del alcalde, que está convencido de que el diálogo con Zona Franca para la compra de los terrenos va por buen camino y dará buen resultado. Si aceptamos que esto es un avance, el optimismo, es desde luego invisible a los ojos de la opinión pública.

El propio alcalde ha hablado del asunto incluso antes de que los medios le preguntaran: "Seguimos en un proceso de diálogo leal que estamos manteniendo con Zona Franca para adquirir los suelos que tiene en propiedad en la parcela del hospital, y el planteamiento es que cuando tengamos ese suelo, si llegamos a un acuerdo que es en lo que estamos trabajando las dos instituciones, nuestra intención como ciudad es ponernos a disposición de la consejería para que se pueda hacer el nuevo hospital, que se necesita y por el que tanto hemos peleado para que sea una realidad".

De hecho, García ha explicado que el hospital ha formado parte de los asuntos tratados en la reunión que ha mantenido esta mañana en Alcaldía con la consejera: "Le he informado de ese proceso en el que estamos con Zona Franca, y nos ha dado su compromiso de hacer el hospital una vez que la ciudad le pueda ceder esos espacios. Estamos en ese camino por el que vamos andando, que es el de adquirir suelo. Soy optimista en que eso se pueda producir y esperanzado porque creo que es un recurso muy importante para la ciudad de Cádiz. Y le agradezco a la Junta de Andalucía su compromiso".

Los medios presentes en la rueda posterior al encuentro han preguntado al alcalde sobre esta falta de avance respecto a lo anunciado ya hace algunos meses, cuando Zona Franca rechazó la primera propuesta municipal: "Seguimos dialogando y ese diálogo es permanente. Trabajamos para que ese diálogo nos lleve a una solución. Y en eso estamos. Cuando tengamos una solución, lo diremos los dos, porque la lealtad en el diálogo está en que lo informemos y lo expliquemos los dos. Y así es como lo vamos a hacer. Yo, sinceramente, creo que en esa colaboración institucional que estamos teniendo, también en proyectos como Navalips; y también en el hospital".

Y ha continuado Bruno García: "Cuando se tienen resultados, se dice. Lo que sí tengo que decir es que existe un diálogo, un diálogo positivo y leal. Yo soy optimista porque creo que todos quieren colaborar: la Junta de Andalucía quiere hacer el hospital, la Zona Franca creo que también quiere que se haga el hospital y yo que, desde luego, quiero que se haga. Soy optimista porque si todos queremos, creo que lo vamos a conseguir. Si hubiera un escollo, permítanme que lo trabaje de manera leal con la Zona Franca, que es con quien tengo que hacerlo. Voy a buscar una solución con el delegado de la Zona Franca y que estemos todos contentos con esa solución. Me agarro firmemente a la voluntad de todas las partes, y es buena noticia que la consejería haya reforzado hoy el compromiso".

Antes, la consejera Rocío Hernández había explicado brevemente su posición ante este asunto, sin dar plazos ni entrar en el fondo de este enquistado asunto: "Refrendo el compromiso de la Junta de Andalucía para la construcción de este hospital que la ciudad de Cádiz necesita. Y decirles que, una vez que dispongamos de los terrenos, como ya está elaborado el plan funcional, pues nos pondremos a ello. Sin precisar tiempos porque las obras de ingeniería requieren muchísimo trámite y mucho tiempo para hacerlas. Atenderemos las necesidades actuales y las del futuro. Estamos deseando comenzar en cuanto sea posible".

Preguntada por la denuncia del colectivo Marea Blanca ante las fiscalías provinciales por el asunto de las listas de espera en la comunidad andaluza, Hernández ha dicho: "Nosotros no vamos a reaccionar. Antes de que me nombraran consejera ya se estaba trabajando en un plan especial para reducir las listas de espera y vamos a seguir trabajando porque es donde tenemos que enfocar todos los esfuerzos, tanto en las listas de espera quirúrgicas como en las de pruebas diagnósticas y en la accesibilidad a la Atención Primaria. Ahí es donde estamos esforzándonos, y quiero dar las gracias a los profesionales sanitarios por el esfuerzo que están haciendo. Somos conscientes de esa denuncia que se ha hecho y vamos a seguir en nuestra línea trabajando".

Tampoco ha querido dar plazos la consejera respecto a las obras del nuevo centro de salud del Mentidero, que se trasladará a la plaza de Mina, y ha recordado que ya se ha sacado la licitación de la obra. "Esperamos que pronto pueda comenzar, sin asegurar ningún plazo de finalización. Ojalá sea lo antes posible", ha señalado.

Rocío Hernández sí ha cambiado radicalmente el discurso de la consejería, y por tanto el del gobierno andaluz, sobre el problema de las listas de espera y de falta de personal, después de que su antecesora en el cargo optara por situarse a la defensiva y casi en el límite de negar la evidencia. La actual consejera no oculta los hechos y mantiene que el objetivo es acabar con ello desde una transformación del sistema sanitario andaluz que, desde luego, no se antoja fácil: "Colas en los centros de salud hay y ha habido también antes de la pandemia. Evidentemente es una cuestión que, después de la pandemia, lo estamos viviendo más y es lo que nos lleva a entender que hay que cambiar el modelo. Por supuesto que esa es una de las prioridades de esta consejería y del gobierno andaluz: mejorar la accesibilidad de la ciudadanía para la Atención Primaria. Es una de las prioridades. Estamos analizando las causas y vamos a plantear medidas de mejora una vez analizada la situación. Las contrataciones son importantes, pero también es muy importante la reorganización interna que hay que hacer, el ejercicio de la gestión clínica que se hace. No siempre encontramos médicos que quieran trabajar en Atención Primaria, sobre todo en los centros que están más alejados de las capitales. Esta es una realidad que tenemos en nuestra comunidad y en el resto de las comunidades autónomas por una falta de previsión cuando ya se sabía que iba a haber una falta de médicos. Estamos trabajando para hacer nuestro sistema atractivo acorde con las prioridades de las nuevas generaciones que también son distintas de las nuestras".

Y con el mismo tono admite que acudir a una consulta de un médico de familia no es fácil: "Estamos trabajando y tenemos un plan para disminuir esas esperas. Evidentemente, no nos gusta que nadie tenga que esperar 14 días para ser visto por su médico de familia. Ahí es donde estamos trabajando. Me gustaría que entendiéramos que no solo está el médico de familia en Atención Primaria, es un equipo: médico, enfermeras, trabajadores sociales... Es un gran equipo, y parte de la gestión es reordenar todo para que cada paciente sea atendido por el profesional que mejor le pueda atender de la manera más eficiente".

¿Y puede convertirse la atención telefónica en un alivio para esa presión asistencial en los centros de salud?: "La consulta telefónica la implantamos de una manera imprevista durante la pandemia, y ahora mismo es muy solicitada por un determinado grupo poblacional; tiene sus defensores por decirlo de alguna forma. Hay que mantenerla también porque hay tramos de población que prefieren hacer una gestión telefónica que tener que acudir presencialmente a un centro de salud. Hay que conciliar ambas asistencias. Y hay algo importante en todo esto: con el envejecimiento de la población hay una palabra clave, que son los cuidados, y ahí los expertos son las enfermeras. Por eso hemos creado una Dirección General de Cuidados Sociosanitarios?.